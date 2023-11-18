改變我命運的橋牌書(上)

美媒日前報導，喜歡打橋牌的微軟 公司創始人比爾·蓋茲再次被爆曾婚內出軌，他與當時僅二十多歲的俄羅斯 女牌友米拉安東諾娃因志趣相投，兩人有過一段「短暫的戀情」。此報導使我想起了因打橋牌我所經歷的那些非同凡響的事情。

說起打橋牌還要感謝文化大革命。眾所周知，在六○年代，中國發生了文化大革命，學校停課鬧革命，學生無所事事，有大把空餘時間。我看到有同學開始學打橋牌，反正沒事可做也加入其中。可是，不學不知道，一學發現橋牌裡面大有學問，從而引起我極大的興趣。為了提高橋牌技藝，我開始找有關橋牌的書來看，但中文橋牌書少之又少，只找到一本開面很小只有幾十頁的橋牌書，令我大失所望。

事有湊巧，有名同學要去上海一個紡織廠「搞革命」，問我是否要與她一起「投身到反對資產階級當權派的革命洪流」中去，百無聊賴的我就欣然同意了。然後，真是世事難料，這次不經意的「革命行動」給我帶來了意想不到的驚喜。

為了深入工廠的所謂革命，我們幾個人索性住在廠裡，我被分配住在一個工廠的儲藏室裡。安頓後，我發現真是進入了寶庫。原來這個儲藏室放著許多抄家物資，特別是有一大堆紅衛兵抄家來的書籍，其中不乏有當時被禁的世界名著，更讓我激動的是，還有三本英文的橋牌書。

這幾本書讓我如獲至寶，愛不釋手。然後我做了一個大膽的決定：因為不知哪一天，這些被稱為大毒草的書會被廠裡的造反派上演焚書的戲碼，我要把它們拯救出火海。

我原本可以神不知鬼不覺地把書收歸己有，況且，大文豪魯迅筆下的孔乙己曾說過一句經典的話：「竊書不能算偷……竊書！……讀書人的事，能算偷麼？ 」但君子有所為有所不為，我找到廠裡的造反派頭頭要了這三本書，美其名曰學校革命大批判需要。這三本橋牌書從此脫離了被焚的厄運，並開啟了它們的神奇之旅。

提高我自身橋牌技藝，是我需要那三本書的初衷，但令人意想不到的是，它們給我的命運帶來了根本性的改變。我在大學學的是英語專業，但文革時，所有英美文學一律被打成封、資、修的大毒草，不准碰，這對於我們這些學外語的人來說是災難性的。

在那特定年代裡，閱讀那三本英文橋牌書，是我可以接觸到英語語境的唯一途徑。在汲取橋牌知識的同時，我發現那三本書是我在無書可讀的年代，可以保持我大學四年所學的英文不至於完全荒廢的救命稻草。嚴肅的英美文學書不讓看，翻閱英文的橋牌書應該不會引起政治性後果，無非給人以不務正業的印象罷。這對於我這個在人眼中平時不求上進、不務正業的人設，倒是滿符合。

在文革期間，我經常閱讀那三本書，它們雖然不是真正意義上的文學作品，但確確實實是英美人寫出的純正的英文，對我來說已經足夠了。後來為了有練習口語的機會，我把書中一段翻譯成中文，第二天我就一邊走在田埂上，一邊對著中文大聲說出英文，然後再對照原文看看哪些地方說得不對以便更正。幸好農田裡周圍沒人，否則我肯定會被人認為是神經病的。