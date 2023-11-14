日前找印章時，翻出一本六十年前筆記簿。上面寫著一九六三年十二月（見圖），並註明是第四本，也就是說，我出來做事三年半後，已經用過三本記事簿。自己一向有個習慣，愛把上司的忠告和同事的經驗，或者其他資料記下來，以作日後參考。

我的第一份工程工作做了五年，因移民 才離開香港 的。在那間公司學到兩樣寶貴的經驗，一是繪圖技術，我是從繪圖員做起，前六個月在畫圖台度過。二是公司有很嚴格的審核制度，無論任何圖則或計算書，都要經過他人審核，就連行政部門的一封信和信封，都要另外有人讀過才可以寄出。初出茅廬的我，被訓練成做事謹慎，不敢大意。

來美後，我先當工地視察工程師，足足有一年時間看到施工程序和建築構造，以後在寫字樓做結構設計時很有幫助。上述的繪圖技術和工地經驗合起來，正好勝任製作施工詳細圖，那就是相片中另外一本較大的冊子，讓我說明來由。

退休 時，清理辦公桌抽屜，發現多年來留下不少詳細圖的副本。那些都是工地實際狀況有異，或者施工時出現誤差，需要作出修正，於是我集設計者與繪圖員於一身，製作出小型詳細圖給工地施工用。後來我把那些散頁小圖訂裝成冊，竟然是厚厚的一本。

還要提及一事，我把以前工作過的公司名稱和日期，簡單寫在那本舊筆記簿的封面上；又將各公司的標誌剪貼在封底內頁，作為職業生涯的紀念。