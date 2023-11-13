今年十月四號，香港電影巨星周潤發 在南韓釜山的國際電影節中榮獲亞洲電影人獎，在視頻網站上看到他和藹可親的領獎感言時，憶起高佬和我在十八年前，曾經與發哥有一面之緣，短短的五分鐘，終身難忘！

高佬是我在香港時稱兄道弟的好朋友，他從小就醉心演藝，想做電影明星；而我從小不求名利，凡事量力而為。來美留學時，他又是我大學的同班同學，我倆一生忙忙碌碌、半工半讀、成家立業，等到孫輩們都已長大，我倆又同時退休。我只想在家靜養，看看書、畫畫圖、釣釣魚 ，悠哉游哉；而他雄心未泯，還想一圓年輕時的美夢。

過了一陣，高佬得知發哥將來美國拍電影的消息，他立馬找到了一個經紀人，可以安排他去好萊塢做臨時演員。他說在他花甲之年，如果還可以與發哥握握手、沾沾他的光輝，那就是他的美夢了。

但他要我陪他一起去，我實在不想做那些又累又費時的事情。他告訴我那個電影是「加勒比海盜三」（又譯神鬼奇航），海盜們打到了新加坡 ，所以需要有些華人臉孔去助興和做背景的演員。我說我不會武打，他說不要緊的，他的經紀人可以讓我去做一個老漁夫。年輕時，我讀過海明威的「老人與海」，有時也想一個人出海去與大魚搏鬥一下，體會「人可以被毀滅，但不能被擊敗」的感受。

十天後，我倆一早趕到好萊塢的攝影場，辦好手續後就去戲服部和化妝室，隨他們的安排。結果高佬頭上綁著黑布條，光著上半身，穿著黑色的鬆綁褲，像是一個小海盜；我是光腳拖著一雙涼鞋（見圖），腳上塗得墨黑邋遢、披著蓑衣、載著蓑笠，臉上還黏了鬍鬚，活像一個老漁夫。

進入戲場，迎面就是一個環型的人造池塘，直徑約一百尺，高度不到四尺，周圍是木製的甲板，一邊還有一座拱橋，暗暗的燈光下實像一個漁港的碼頭。副導演帶高佬去拱橋的台階下，告訴他聽到「CAMERA」時，就要飛跑上台階去另外一邊，休息十秒鐘後，再飛跑回來，這表示他去報告新加坡的海盜王周潤發，有外國的海盜來了。帶我走了幾步後給我一根魚竿，要我坐下，聽到CAMERA時，伸出魚竿就得了。

高佬是高興得在做熱身運動、奔奔跳跳，我卻看到魚鈎是小得可憐，願者都無法上鈎，欲哭無淚。既來之，則隨其浮沉吧！

等到正式的戲劇排演妥當後，全場黑暗，只有對面的岸上有點點燈光。一聲CAMERA！探照燈瞄準在水面上的波動，高佬開始跑上栱穚，我在釣魚。漸漸地水面上升出了十幾個海盜，慢慢走到對岸，頓時硝煙瀰漫、刀光劍影、戰鼓震天。一聲CUT！燈光大亮，前後不到三分鐘。

隔了半個鐘頭後，又是舊戲重演，CAMERA-CUT，這樣的戲演了二次後，左看海盜們大打出手，右看高佬連跑帶跳，頭上星光熠熠，水上波光粼粼，神魂顛倒。四次後，煙硝漸消、鼓衰力竭，全是黑白的慢動作。六次後，全場空虛無物、寂靜無聲。

七次時，老僧入禪，閉目靜坐、睡意正濃，霎時燈光大亮，只見魚竿飄在水上，似乎是副導演在搞我的頭，幸好是高佬，他一身大汗、兩腿鬆軟，說我們可以出去休息一陣子了。我扶著他跟著一小撮人坐在門外的一堵矮牆上，他半躺在我身旁，令我心痛。