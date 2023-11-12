我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

我的三國國籍(下)

諸羅佬

一九四九年，國民黨政府遷到台北，那時我就讀嘉義初中，每個學校教室裡前面掛的是孫中山先生國父遺像，後面是蔣總統的玉照。國父遺像兩旁有對聯，寫的是「革命尚未成功，同志仍需努力」。我們每天都要向前三躬，轉向後方再三躬。校長或是老師如果在講話的時候提起偉大的蔣總統，我們都要馬上立正，還有腳跟要喀嚓的一聲，以表示尊敬。

一九五四年，我在台灣大學就讀工學院時，主要必修課裡，有三民主義、蘇俄在中國等政治課目，如果不及格就不能畢業。大學畢業後，一定要服兩年的義務兵役，準備反攻大陸，收復失土。我們大家都是很認真地每天算饅頭，從七百個饅頭算起，每天少一個，等待退役。雖然服兵役非常辛苦，入伍訓練也很辛苦，但是現在回想起來，那是人生裡最有意義的一段時間，生活有規律，身體更加強壯。

我入伍受訓後被分配到一條海軍砲艇上服役，官階是海軍少尉航海官。在船上一年多的時間，那真是我人生的一段最精采的難忘回憶。每次站在船頭瞭望那無邊無際的大海，藍天與蒼海一色時，那豪情壯志都會襲上心頭。我記得每次出海巡邏，船上有上半的官兵都暈船而不思飲食，我與其他幾個不會暈船的官兵，真是如魚得水大快朵頤，大大地享受船上的餐食。

在海軍退役後，就在高雄機械公司就職。但是回顧身邊我的同學，十有八九都出國留學到美國，不留在台灣就業，所以我太太每每鼓勵我留學。為了小孩將來有較佳的機會，我不辭勞苦通過留學考試，把妻少留在台灣，隻身到美國求學。因為政府規定青年不准出國，要大學畢業服完兵役，通過留學考試，得到國外入學許可才能出國。

一九七○年代要移民到美國，最快的能拿到優先的是工程師、醫生、廚師、護士等。所以我到美國拿到碩士學位後，考上工程師執照，有了工作，拿到綠卡，才有能力接來妻少一同生活，那也有快三年的時間了。那段與妻少分離時的思念，真令人無法想像，肝腸寸斷。

從台灣來到美國，讓我最震撼的一件事，就是不用恐懼的自由。一九六○年代，台灣仍在戒嚴法下，最怕的就是警備戒嚴司令部來家裡造訪，全島籠罩在白色恐怖之中。尤其在美國看到藝人常在電視或媒體上，毫無懼怕地開總統玩笑，或批評政府而不被逮捕入獄，而且每四年還可以用選票選出國家領導人，這對我受過五千年皇權文化洗禮的人，真難想像。而想起我們老祖宗孔先師的「大道之行也，天下為公，選賢與能」等等的詞句，反而能在此蠻荒之地落地生根，令人難以置信。

我在美國五十幾年中，最常被問的問題是：我是哪國人？我從哪裡來？我也常想我算是哪裡人呢？如果是我出生的時候是哪裡人，那我就是日本人，我做了十年的日本人後，做了十五年的中華民國的公民。但是如果根據祖先民族血統，我的祖先一半是福建人，一半是台灣的原住民，那我算是台灣人還是算福建人呢？但在美國生活了五十幾年，交了五十幾年的稅，我的子孫們在美國出生，在美國長大，已不分東西，我算不算美國人呢？這也是讓我常常困擾的一件事情。

日本 中華民國 原住民

上一則

重新騎上自行車

下一則

可愛的歐尼

延伸閱讀

舊金山退伍軍人大遊行 賴銘琪處長率大鵬聯誼會方隊參加

舊金山退伍軍人大遊行 賴銘琪處長率大鵬聯誼會方隊參加
好萊塢演員罷工近4個月 談判代表考量資方最新提議

好萊塢演員罷工近4個月 談判代表考量資方最新提議
美點名制裁49名香港官員 港保安局長：有如黑社會

美點名制裁49名香港官員 港保安局長：有如黑社會
控拜登挺「種族滅絕」 巴勒斯坦裔美國議員籲支持以巴停火

控拜登挺「種族滅絕」 巴勒斯坦裔美國議員籲支持以巴停火

熱門新聞

傳奇女星奧黛麗赫本配戴過的Fürst珍珠項鍊，將領銜佳士得日內瓦線上珠寶拍賣，估價18,000瑞郎起。(圖:佳士得提供)

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

2023-11-08 01:40
Hanna Chen∕圖

媽媽的菜

2023-11-05 01:02

永遠的遺憾

2023-11-07 02:01
香蒲外型像蠟燭，又名「水蠟燭」。（本報系資料照片）

後院的三國

2023-11-07 02:02
羅丹的雕塑作品〈吻〉，收藏於巴黎羅丹博物館。（取自維基共享資源）

裸體之必要

2023-11-04 02:02
美國的香港茶餐廳引進退役香港的士，以吸引華人入內進餐。（圖：鄭子提供）

香港大排檔搬到美國

2023-11-05 01:01

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會