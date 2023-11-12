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父親是國軍克難英雄

翠珊
一九五四年元旦，第四屆國軍克難英雄與總統合影。
一九五四年元旦，第四屆國軍克難英雄與總統合影。

中華民國政府於一九五○年起，設立國軍克難英雄獎項，每年於軍中推選克難英雄。一九五一年元旦，由蔣中正總統親自頒發了第一屆的獎章。在當時，這是至高的榮譽。

一九四九年國民政府退守台灣，百廢待興，但物資匱乏，為了鼓舞士氣，於是開啟了一個克難運動，標榜只要不畏艱難，人定勝天。一時之間，克難兩字蔚為風氣，各行各業都以克難為榮，像克難球隊、克難樂隊、克難住家等等，因此把軍中英雄冠上克難兩字，也算是順應潮流。

父親是第四屆的國軍克難英雄之一，那年的英雄濟濟，計兩百多名，原因是一九五三年七月發生了東山群島戰役。

東山群島戰役對國軍而言，是場灰頭土臉的敗仗，失敗的原因千絲萬縷，自有歷史學家和戰略專家去評論。但即使是吃了敗仗，戰爭中的功過還是有賞罰的必要。

父親畢業於廣東黃埔海軍學校第二十四屆輪機班，東山戰役時擔任美益軍艦艦長。戰役後我才出生，記憶所及，不曾聽過父親談論這場戰役，但父親一直收藏著當年報導克難英雄的剪報，以及各單位設宴慶祝的請帖，想必那是父親軍旅生涯的高峰點。

父親的英雄榮耀，卻沒讓他在官場平步青雲。

父親的家族散居在廣州、澳門香港等地，一九五七年我的祖父母從澳門來看我們，在台灣逗留幾星期。不久，父親就被調離至陸地單位。這不是巧合，是有因可尋的。

在那草木皆兵的年代，所謂的「保密防諜」是行事的最高準則，對任何可能會洩密或通牒懷疑，都必須嚴加防範，寧可過度也不能不及。針對父親有眾多親友居住在接近台灣的對岸，怎會放心父親指揮一艘軍艦？

父親的官階升至上校就止步不前，而他的許多同儕都爬上了將軍級。英雄無用武之地，父親終於退役，登上商船，重回海上，又航行了二十年。

澳門 中華民國 香港

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