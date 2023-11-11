我出生於一九三五年的台灣嘉義，一生曾經獲得三個國家的國籍。

第一個是我出生的時候，台灣是被日本 所統治，所以我有日本帝國的國籍。當年日本國號自稱為大日本帝國，到我十歲的時候，二次大戰日本戰敗，只好改稱國號日本國。而台灣被聯合國畫歸中華民國 統治，所以我獲得中華民國的國籍。一九六八年我移民 到美國，所以我又得到美利堅合眾國的國籍。

前兩個國籍是與生俱來無法改變的，後一種是我自動移民得到的國籍。其經歷不同國籍的生活環境，與及回憶的故事有很多，現在想起來有值得的甜蜜回憶，也有非常奇葩好笑的異常。

我出生的時候，正好是世界第二大戰的時候，全日本充滿戰爭的氣氛，全民被洗腦而振奮於戰爭狂熱之中。而且對天皇的敬畏，如敬天神，很多的習俗，現在回想起來是很可笑的。

我記得我在小學的時候，每年天皇的生日，全校集合在操場，都要聽校長念天皇的詔書。天皇的那個詔書，是放在校長室裡比校長頭還要高的一個櫥櫃裡面。我們在操場排好隊，就要等著一位老師從校長室把天皇的詔書請出來，高高地必恭必敬雙手捧在頭上，從走廊走下操場，又高高地交給校長，校長又必恭必敬高高地伸出雙手，展開詔書來念。我記得開頭幾句是「朕想起我列祖列宗開國以來，胼手胝足建立帝國。」

那個從校長室捧詔書出來的老師，穿著白色海軍軍裝，腰上都配有一個小劍，那是天皇賜給他的短劍，全校只有他及校長有。配有這個天皇賜的短劍，才可以碰到天皇的詔書。我們家的大廳供桌上，本來右邊是祖先牌位，中間是觀音菩薩神像。後來日本警察要每家供奉他們天照神皇的牌位，觀音菩薩只好被請下來，所以我們的大廳裡面中間供有天照神皇牌位，旁邊才是我祖先的牌位。每天早上起來，要向天皇牌位三鞠躬，還要雙手拍三下。台灣光復後，我記得母親把天皇牌位丟到垃圾桶裡去了，又把她的觀音菩薩請上供桌。

我記得小時候，每天都在跑空襲警報，只要一上學，聽到空襲警報，馬上就是放學回家。嘉義市區是一天內被盟軍B二十九轟炸機夷為平地的。那時代物資缺乏，所有的生活必需品都是配給的，尤其是食物，每天的肉菜都由里長分配，里長都是日本人，台灣人是分配不到魚肉這類的食物，我記得那時每天都覺得餓。

我們里長是隔壁的一對日本老夫婦，他們一生都住在台灣，開著一家萬年筆店，萬年筆就是裝黑水的筆。那老太太常從後門偷偷送給我母親魚肉。我還記得當年他們被兩手空空遣送返日本，與我母親道別時，兩眼淚汪汪的悽慘景象。以後輾轉傳來的消息，他們的船隻在海中碰到魚雷而沉沒。那時剛戰後，海中仍有很多未爆魚雷，情形混亂，也沒有人關心這種常發生的海難，他們最終也沒有回到日本本土。

我小學三年級時，日本戰敗，台灣被美英畫歸中華民國政府。我記得那時也沒會講國語的老師，他們都晚上到漢字補習私塾補習，白天給我們上課。我還記得課本叫漢文讀本，是嘉義蘭記書店所出版，第一本的課文是「人有二手，一手五指，指有節，能屈伸……。」用台語漢文發音。

有一天上學後，忽然全校停課，老師給我們紙張及色筆趕做青天白日國旗，並全校學唱歡迎國軍歌。歌詞因年代日久已不全記得，但我仍記得有「簞食壺漿以迎王師，六百萬民同快樂」等字句。台灣當時只有六百萬人口。我們為了迎接國軍進駐嘉義，全市動員準備一個大歡迎的隊伍。

過幾天，一個早上我們到達學校，馬上全校排隊，練唱簞食壺漿以迎王師歌。各人手持一面手製國旗，列隊到達火車站，沿火車站到中央噴水池路邊，排長隊等待國軍的到達。我們小小的心靈裡，抱著滿腔熱血，等待打敗皇軍的英雄。我們私塾老師常跟我們講英勇國軍的故事，如空手入白刃，及大刀斬馬腿等故事。在我們心中，都認為我國軍，正如飛天鑽地之天兵天將，令皇軍聞風而葬膽的勇士。