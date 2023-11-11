作者與袍澤在湖山岩佛寺前的合照。

這是一九七五年時，我與袍澤在「湖山岩」佛寺前的合照（見圖），像片中撐著陽傘的女士，是站在她右手邊的副連長的夫人，她來探班，於是副連長邀我們一起陪同到湖山岩參訪。這段時間我們駐在雲林縣斗六市的「梅林營區」，接受三個月的年度訓練和測驗。梅林營區就在湖山岩附近，走路僅約十到十五分鐘。

湖山岩背山臨湖，環境優雅，建於清朝雍正三年，是一座已有三百多年歷史的古剎，莊嚴典雅。正殿內供奉著觀世音菩薩，左右為十八羅漢與護法，佛像雕工精美。二樓為大雄寶殿，供奉著泰國大玉佛。每到星期天，我們都會到湖山岩走一走散散心，向菩薩頂禮膜拜，祈求一切平安順利。

在斗六的這一段時光，非常難以忘懷，因為我們曾經與新加坡 第一批來台灣受訓的砲兵部隊相處過。

當時我在台東的砲兵部隊服兵役，我是預備軍官，八月時，我們要去斗六的砲兵基地，接受年度的訓練和測驗。砲兵基地為什麼在斗六？因為濁水溪中有著寬廣的乾河床，乾河床開設為砲兵實彈射擊的靶場目標，我們的年度訓練要實施火砲的實彈射擊，所以要去斗六的基地。

我們把所有的裝備裝上大卡車，從台東沿著南迴公路，開往屏東楓港。一路行來，風景優美，右邊是徙峭的中央山脈的懸崖岩壁，左邊是一望無際的太平洋，碧海藍天連一線。傍晚時分，到了楓港的火車調度區後，我們將卡車開上火車的車皮，用鐵鏈固定住，火車開始往斗六開去。

火車走走停停，到達斗六時，已是隔天下午三點鐘。斗六有四個砲兵基地，我們要去「梅林基地」。營長說突然接到指揮部的命令，不准進駐梅林基地，所以我們就在火車上待命，等候通知。一直到了晚上九點鐘，接到命令，還是進駐梅林基地。小心翼翼把車輛卸下後，開往基地，當一切整理好，已是半夜三更，大家倒頭就睡。

第二天早上，我們走出營房熟悉營區，偌大的營區空蕩蕩的，只有在我們附近的一棟營房裡有人。不過他們的軍事裝備與我們不同，而且指揮官講英文，軍事口令是用英文，看他們的軍事動作，不是我們的美式制度，像是在電影中看到過的英國式的操典。這像是東南亞 某一個國家的軍隊，我們都覺得很新鮮，居然有外國軍隊在這裡。

營長一大早就去了指揮部，回來以後告訴我們，這是新加坡的砲兵部隊，來台灣受訓。這是新加坡部隊第一次來台灣受訓，他們胸前掛著的識別證上寫著「星光部隊」，有兩位外事憲兵跟隨著他們。難怪指揮部不想要我們進駐梅林基地，原來是有外國軍隊在此。大部分士兵都是華人 ，都會講流利的中文，很多人還會講閩南話，我們平常與星光部隊人員多少會有一些接觸，都是用中文交談。

以後的歲月，我們每天忙著訓練，準備測驗。星期天到湖山岩時，常常遇到星光的人員，也到湖山岩去膜拜祈福。兩個月後，星光結束訓練，要返回新加坡了，買了大包小包的禮物，換穿上平民的便服，營區外開來了很多輛大巴士，送去機場搭飛機回新加坡。

不久之後，我們也開始實施測驗，測驗課目很多，最後一項就是火砲的實彈射擊，很刺激精采，砲彈全部射中目標區。結束了三個月的訓練後，我們返回了台東駐地。這是一段很難忘的時光，但是唯一留下來的記憶，就是這張在湖山岩與袍澤的照片。