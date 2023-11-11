在這期間， 米雪在社區大學拿到會計學位，又去加州大學 修了一個電腦軟體管理碩士。幫助她修到這個學位的朋友，常常提醒我，米雪拿到學位後，可以高薪找到許多其他工作，要我心中有數，隨時替公司準備找人。而米雪也這樣安安靜靜地待了下來，十年。

去年我和女兒聊天，小女兒說：「媽媽，你要知道， 米雪不只是你公司工作了十年的員工，她也是有十年工作經驗、有電腦管理碩士學位的高階會計人員了，你要注意她的薪水。」一語驚醒夢中人，我第二天立刻替米雪調薪百分之二十五。

今年加州物價飛漲，報上每天都是入不敷出的新聞，我忍不住打電話問一下她現在的薪水，米雪回說：「你已經替我們都加過了。」考慮再三，我決定還是再加一次薪，幫大家因應難關。

那一天剛好是不用上班的星期五，我近午打電話通知米雪這個消息，睡得迷迷糊糊的米雪居然脫口而出：「又要加呀。」然後驚醒過來連聲道謝。電話兩頭我們都笑得震天響。

「又要加呀！」成了米雪的第二個經典名言，我們常常拿來取笑她。

今年公司變動特別多，帳戶進出頻繁。我因為媽媽身體不好，女兒也連著生病，完全顧不上公司帳務，有一天突然想起這件事，打電話請米雪跟我對帳。認真的米雪，一定是掛了我的電話就開始整理，當天晚上九點，她把全部帳戶電郵給我， 帳務進進出出一清二楚。

我想想不放心，打電話給她：「米雪，你不要以為我在查你的帳，我只是想弄清楚。」「不會的，我們十年交情，我怎麼會不了解你，完全不會有這個感覺。」她笑了。

是的， 三千多個日子在我們中間滑過去，小米 雪已經不小了。我又想起當年那個小女孩脖子上慢慢泛起的紅點，那些因為我自己無端的憤怒，而丟在她身上的責備，那些被驚懼、不安、責罵激起來的身體反應。到了今天，我仍然沒有勇氣，跟她說一聲對不起。