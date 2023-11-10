我們小時候最愛吃油渣子。肥豬肉是最便宜的肉類選項，母親會買一塊肥豬肉，切成小塊放入鍋中煎炸，直到肥肉都變成了焦黑的肉渣，將油瀝出後配上芝麻酱、醬油，變成可口的小點心。瀝出的油於隔夜放涼後，便凝結成一大塊白色的豬油。在那物資貧乏的年代，豬油拌飯是我們經常的主餐，母親卻自己捨不得吃，盡量留給我們吃。

當我上幼稚園時，有一天在放學回家的路上，被一輛飛奔的摩托車撞倒在地。頓時，我的頭部血流如注，車燈的碎片散布在我的身上。我被送往醫院，當我醒來時，發現母親徹夜未眠，還緊緊握著我的手。有媽媽的陪伴既安全又溫馨，勝過神明加持。

在童年的時光，我最珍愛的記憶就是在一張老舊的藤椅上，母親將我抱在她的懷裡，教我背唐詩、做算術、學唱歌，真希望時光能永遠定格在這一幕。幼年的我會因怕老鼠在天花板上追逐而受驚，或聽到牆角壁虎答答的叫聲而緊張，母親總會摟著我，為我收驚壯膽。

念小學時，母親常鼓勵我寫作和演講，要我把作文念給她聽，她總是樂呵呵地做我的忠實觀眾。除了國語課本之外，母親還為我找了作文範本和其他的課外讀物，叫我多多背誦，以致我的語文能力多所長進。當她知道我在班級同樂會上，應老師的要求上台即興瞎編故事說給同學們聽，更是高興。

當年為了準備聯考，每晚得參加晚間輔導加強課。母親怕我們挨餓，用便當盒裝了熱湯和點心，專程走路送到教室，令同學們非常羨慕。不識好歹的我們，卻嫌母親害我們引人注目。

上高中時的某一天，母親爬上椅子欲從牆上取物，不慎摔倒撞傷頭部，被送進了醫院，我們才意識到母親的重要，生活中各樣事情都需要她。當我們漸漸成長時，卻發現母親也在不知不覺中變老了，她的行動趨緩，反應能力大不如前。看著母親掛著老花眼鏡，坐在昏暗的燈光下吃力地縫補衣裳，我注意到她臉上的皺紋和老態，感到莫名的難過與不捨。

母親總是謙稱自己是一介平凡的女流，不克成大事，她的任務就是把我們培養成有用的人。母親從不把她的期待變成我們的壓力，她教我們做人要寬恕，又說「船到橋頭自然直，只要努力，切莫患得患失」。她的教誨讓我們在受挫時能找到避風養息的地方，並產生再出發的動力。

母親個性開朗，喜愛助人，她所到之處，廣結善緣，交友無數。她在台灣七十年，交了許多本省籍的朋友。她能用那帶有濃重江蘇口音的台語，與本省同胞溝通無礙，讓我們覺得既好玩又佩服。

母親晚年隨緣放曠，心無罣礙，滿心歡喜，總是以「得饒人處且饒人」的心態過日子。最終她帶著微笑離開塵世，卻留給我們無盡的思念。每當夜深人靜的時刻，總覺得母親音容宛在，我彷彿聽到母親殷切的叮嚀，要我注意身體健康，把握機會休息。母親給了我們生命、力量、希望和信心，教我們永遠感念。但願來世還能與她再續前緣。