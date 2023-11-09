母親以九十九歲高齡在睡夢中仙去。

她曾是我們家的頂梁柱，在極其艱苦的環境裡將我們拉拔成長，在我的心目中，她是一個女中豪傑。母親的過往事歷經常浮現在我的腦海裡，她一生信守「吃得苦中苦，方為人上人」，吃苦無數，堅強地領著兄姊與我走過艱難邁向光明。

小時候，最愛聽母親用濃濃的江蘇鄉音講述她童年的故事。母親出身在傳統的大家族裡，長輩們重男輕女不鼓勵女子念書。然而母親十分上進，自給自足工作存錢上學，努力不懈，終於從江蘇省立師範學校畢業成為教師。

母親喜愛捧著她與父親的結婚照（見圖），述說當年抗日，經常面對日本 鬼子的狂轟濫炸及三餐不繼的窘境。後來與父親邂逅交往、相知相愛，終成眷屬。民國三十八年，母親與從事軍旅的先父追隨蔣介石離鄉背井去到台灣，為了要適應異地生活，並全力相夫教子，決定放棄教師生涯。她白手起家，培養我們成家立業，辛苦一世卻無怨無悔。

母親在台南老家的印象常在我心，她操持家務的身影遍及老家每一個角落。母親當年決定在台南定居後，便請人圍籬蓋房，她變賣了珍貴的首飾，費盡心血才把家搞定。當時我還不滿兩歲，總是跟在她身邊。房屋剛蓋好，客廳新鋪的水泥地尚未乾，我卻一腳踏入，母親也不以為意，讓這老房子保留了我當年的小腳印。而今眷村的老房子經過拆除改建，舊日的環境早已物異人非，這只小腳印只能留在往日的記憶裡。

母親篤信佛教，相信報應。她常說「善有善報，惡有惡報」，又說「平日不做虧心事，夜半敲門心不驚」。她的信仰與教誨，對我們影響深遠。

老家房舍緊臨著鄰居家的屋牆，兩家之間只隔著一個極其狹小的窄巷，大人們必須側身才能進出，平日用來堆放煤球，這裡卻是我的天然避難所。小時候的我不聽話愛亂跑，母親便會拿雞毛撢子來嚇唬我。有一次穿著開襠褲的我躲入煤球間以逃避雞毛撢子的懲戒，母親沒辦法，就對我說若是不聽媽媽的話就是忤逆不孝，會遭天打雷劈的報應。我年紀雖小，也能了解母親講話的嚴肅性，只得乖乖就範。

早年的房屋建築相當簡陋，下雨時屋內會漏水，母親就拿著小盆小罐在屋內接雨水，我則跟進跟出來幫忙。屋內的土牆不時剝落，我也幫著母親製作漿糊補牆壁。窮困的生活教懂我們去珍惜所擁有的一切，也使我們從小就理解「克難」的意涵。

母親總愛在市集菜攤快要收攤之際去買菜，能圖個好價錢，還能向菜販們索討剩下殘破的菜葉蔬果。她的菜籃子裡常裝滿了次品的食物，她教我們「一粥一飯當思來處不易；半絲半縷恆念物力維艱」。