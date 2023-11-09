那年頭，我除了看書，就是向壁而坐，下工後，和他嘮嗑兒。見他被「打倒」了還門庭若市，很好奇，問他有啥絕招兒，傳授點給我，日後種莊稼餬口，也不至於兩眼一抹黑。

他見我心誠，覺得我這個「階級」，八成也只有種田的命了，很痛快就把「相牛經」教給我了：牛看角，角冷不好，有病；毛少骨多、毛色油光閃亮好；珠泉有旋毛，八成壽不長；四蹄直如柱，牛中頂梁柱；選牛看撒尿，向前是良種。年齡看牙齒，三歲二齒，四歲四齒，五歲六齒，還有，看眼睛、睫毛、尾巴、骨相……。至於洋牛，什麼高門塔爾牛、夏洛牛，大都是菜牛，殺了賣肉的。

再後來向他討教，他忽然想起什麼，不肯往下說了。很久後，他在地裡跟我說：「你也別記錄了，雞毛蒜皮，記了也沒用。」他說本不該告訴我，寧賣祖田，不賣祖言，祖傳的東西，只能垂直傳授，父傳子，子傳孫，外人和堂客媳婦不能傳。

「去年，有個幹部以傳播農業文化為藉口，要我交出這本經，我沒交給他，他懂得什麼農業文化？他就是打我的歪主意！」我這才明白，我的這位師傅是柔中有剛，並非軟骨頭，自己犯的事全吐了，祖言卻守口如瓶，結果賺了一頂「牛販子」的帽子戴在頭上，無怨無悔。

我回城後，一晃很多年沒有跟他聯繫，關於他的生活起居，一點消息也沒有。早些年我特地跑到曾經勞動的鄉下，去看望他，大門上了鎖，黑牌子不見了，認識我的老人們說，「牛販子」後來被他的侄兒接到城裡去住，再沒有回來過。

言嗲還想牛嗎？我手撫門鎖，神往當年，心中陣陣悵然。我很想告訴言嗲，他傳授給我的「相牛經」，紀錄本還在。我回城後，依然幹編輯，並未去種田，但「相牛經」一直保留著，沒準哪天重為馮婦，還用得著。

我想對他說，想像選美大會，一定很隆重， 「選手」也一定不少，像舉行奧運 會一樣。莊稼漢把自家的牛牽出來，端詳著，撫摸著，趕著遛幾圈，這麼多「情人」的眼睛盯著，拿名次並不容易，奪冠的一定是大家公認的「西施」。大夥兒給榮獲冠、亞軍的牛披紅掛彩，燃放鞭炮，敲鑼打鼓，場面一定十分熱烈。

我還想說，假如他還健在，又能在現場，一定是個顧問，沒準當個評委會主任，都有可能，沒準笑得合不攏嘴，忙得屁顛屁顛……。

又幾年過去了，我打聽到言嗲已經死了，他的侄兒按照他的囑咐，將他埋在他的住地後山上，可以望見很遠，能看見田裡的牛。我到他的墓地去憑弔，見墓的周圍栽了很多青松，還有很多鮮花，據說是村民栽的，供品多得不得了，有酒、蛋、糖果、薯餅、瓜子兒，還有墓地滿地的鞭炮屑。

以後很多年，我出差坐火車經過這裡，遠遠看見那山頭，那田野，那田裡悠閒地吃草的牛群，我便又想起言嗲，一個愛牛的人，人們也愛他。