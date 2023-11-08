從一九五七年起，中國進入災難性時期，運動像滾雪球，一個接一個，一個比一個大，捲入的人也愈來愈多。到了四清和文化大革命，幾乎全民都被捲入，無論工廠和農村都在搞運動，搞生產的人愈來愈少。天上又不能掉餡餅，社會上物資匱乏程度越來越嚴重，到最嚴重的時候，所有的商店貨架上空空如也，幾乎無東西可賣。

在無奈之下，政府對極少的物資，全部實行票證政策；從一九五七年反右運動，工資開始凍結，直到以後的幾十年裡，工資分文不漲，農民生活更慘，餓死幾千萬人都是農民。那時候工人農民，家家戶戶赤貧如洗。

在最困難的時候，我已有三個年幼的孩子，他們天天吃苞米麵窩窩頭和高粱米糊糊，糧食是定量的，他們只能吃半飽，又沒有肉和菜。他們正處於成長期，見吃的東西就哼唧要買，可是，那時商店裡的糖果、餅乾、水果等全是高價的，低收入 的家庭根本買不起。

一次我帶大女兒去商店，她看到蘋果，要我買，我不買她就不走。我低聲跟她說蘋果貴，咱買不起，她說：「爸，就買一個，回家我和妹妹弟弟分著吃。」那時瀋陽市場上水果很少，只有少量的蘋果，貴得很，要買一個蘋果，我掂量了好半天。孩子說到這個份上，我咬咬牙就買了一個中等大小蘋果，花了將近兩塊錢，那可是三個月的水電費，能買好幾斤苞米麵啊！

我回家和太太說起這個蘋果的事，她先是埋怨我不應該買，後來就研究怎麼分均勻，讓三個孩子都高興。我們犯愁了，因為蘋果有核，要把能吃的蘋果肉，均勻地分三份，實在是難；即使沒核，要分得很均勻也很難。我們沒招了，我叫孩子們說「怎麼分？」三個孩子咕唧了一陣子，也沒說出好辦法。

沉默了一會，兒子最小，哭泣起來，「我要吃蘋果，我要吃蘋果……。」大女兒一看弟弟哭了，就哄他「不哭不哭，一會就吃蘋果。」還是大女兒懂事，跟爸媽說：「今天的這個蘋果讓弟弟吃，以後再買一個給妹妹吃，我放在最後。」姊姊說了，弟弟馬上不哭，高興了；妹妹眼看就要哭，問姊姊說：「下次啥時候買呀？」

這時三個孩子不約而同地都看著父母，孩子媽媽又把目光投向我。我想了一下，如果時間太長，大女兒、二女兒肯定不高興，如果時間太短，現在又拿不出錢來。那時，都是月光族，掐著日子過。

我算了一下，離發工資還有五天，於是我說：「快發工資了，發工資後第二天，就是還有一星期，給妹妹買一個蘋果，再過一個星期，給姊姊買一個蘋果，你們說行不？」我給太太使了個眼神，徵求她的意見，她思忖了一下說：「我同意爸爸的意見。不過以後不能再要求買蘋果了！」孩子一聽，都表示同意。

實際上，三個孩子之間很友好，他們三個從來沒有單獨吃過一個蘋果的。弟弟那個蘋果，他吃了半個，另半個姊姊妹妹又一分為二；兩個姊姊吃的時候，也都分給弟弟一部分。

過了幾年後，吃的東西多些了，價格也落了，我們做父母的，也不能再委屈孩子了，我隔三差五就給他們各買一個蘋果。三個孩子卡哧卡哧吃著蘋果，滿臉笑容，吃著還叨咕著過去一個蘋果怎麼分著吃的故事。