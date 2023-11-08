聽說村裡要搞一次給牛選美的活動，牛選美怎麼個選法？怎麼才算美？無從知道。但我堅信一點，最有發言權的，只能是莊稼漢。他們天天和牛打交道，了解牛的脾性，對牛有深厚的感情，「情人眼裡出西施」， 他們的一票最關鍵。

這使我想起那個年代，下放農村，與一位姓言的牛倌打隔壁，村民管他叫言嗲，是個老實莊稼漢，沒見他有老婆孩子，一個人吃飽了全家不餓。他跟牛打了一輩子的交道，是個牛專家，用牛、相牛、給牛治病……，很有一套。就因為這個，村裡牛病了、要買牛什麼的，都找他跑差。

買牛這個活計，並不輕鬆，除了懂行，還要能吃苦。買牛回來，得牽著牠翻山越嶺，日夜兼程，因沒錢乘車，也沒有出差費，一路上餐風宿露，草鞋都穿爛好多雙。每到一地，先給牛找草料，弄到一點水，先給牛喝。有時順帶也做點倒買倒賣（兼做牛的買進賣出），賺點飯費車費，坐幾站火車，人、牛、貨擠在車皮的角落裡，下得車來，渾身上下連鼻孔全是煤灰。

後來，農村搞運動，把牛倌「揪」了出來，倒騰耕牛的事，其實他不說也無人知曉，但他禁不住「鬥」，站到台上雙腿發抖，便一五一十說了出來。就這樣，被打成「資本主義牛販子」，沒幾天，家門口掛了「黑牌子」。那以後，門庭開始冷落，村裡有關牛的吃喝拉撒，都不敢再找他「諮詢」，他也很坦然，逢人便說：我是走的資本道路，你們別跟著。

記得那年立冬的晚上，忽然一聲驚雷，在夜空滾過。我看見言嗲神色不安起來，一會兒看看天，黑乎乎的，又看看遠處養牛戶的燈火，昏黃的，星星點點閃動。伴著嘈雜的人聲，還聽見有人在大聲咋呼，他索性進屋，關門，倒頭便睡。沒一會，他又坐起來，抽著菸，思索著，漆黑的屋裡，只見一點紅火星 ，在他的兩唇間忽明忽滅。

不多會，門外蹬蹬蹬的腳步聲由遠而近，一群人提著馬燈來找牛倌，咚咚咚敲著他的門，把他叫起來，說話卻悄聲細語，他答話也是悄聲細語，生怕被人聽見，我連壁腳都聽不清楚，估摸人們是來向「牛販子」討方子，嘰嘰咋咋折騰了很久。

第二天，天氣格外冷，我問他昨晚的事，他只說：「雷打冬，十間牛欄九間空，有牛受驚嚇了，他們來問我，我告訴他們多備草料、棉絮，叫牛別怕，說是火車響，牛懂，只莫讓牛凍著。」我問：「你不是說別跟著你走資本路嗎？怎麼半夜都有人來找你，生意蠻好啊。」他在鼻腔裡「哼哼」兩聲，我聽出來他在笑。