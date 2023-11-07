一九七一年秋天，我在幾公里外的鄰大隊王坍念初中。那時的業餘文化生活非常貧乏，除了幾個月看一場露天電影，連環畫是最重要的精神食糧。

一天上午，我從同學那裡借到一本「啟成的故事」連環畫，答應下午還，中午放學回家的路上邊走邊看，同路同班的鄰居同學錦山和瑞新挨著我左右，有時一腳踩進莊稼地裡，目光還盯在畫書上。

走到南陵大隊灌溉渠北側大路的中段，一陣刺耳笑聲從我們身邊掠過的同時，我手裡的連環畫也不翼而飛，只有半頁捏在手裡。原來，是初二班同學北陵大隊陸建良的惡作劇，他從後面猛地搶走了畫書。

我怒不可遏，快步追上去奪回畫書，順手刷了他一巴掌。這小子本能地猛還一拳，打斷了我上顎右邊的半顆門牙，頓時眼冒金星，鮮血四濺，臉上和嘴裡全是血，他的手上身上和地上也全是血。從此心裡落下陰影，再也不看連環畫。

門牙斷了之後，說話漏風，見人不好意思先開口，總是抿著嘴，長話短說，有人還給我起了外號：活趴齒。

一晃進了高中。高二時徵兵體檢，自以為體格健康，沒想到在第一道五官科就被刷掉，原因是「缺齒」。高中畢業後，到了談婚成家的年齡。兒時，曾與遠房親戚的女兒有媒妁之言，於是請鄰居去說媒，女方說：「要是把門牙裝起來就好了。」

這兩件事讓我意識到「門面」很重要，於是下決心「完善」。

為了省錢，找了個路邊店鑲牙，牙醫建議鑲個黃金或鈦金，我嫌扎眼，用本色材料做。那時的鑲牙材料和技術水平都非常有限，牙醫給我鑲了個牙套，雖然成色大小與本牙相差不少，但總算把門面裝飾起來了。牙醫叮囑：「不能啃硬東西」。起初還謹記醫囑，吃東西小心翼翼，時間一長就好了傷疤忘了疼。一次在啃玉米時忘乎所以，結果把牙套弄脫落了。

後來找到牙醫，他說，除非拔去現在半截牙，再鑲一顆完整的。我不信，覺得還是正規的鑲牙機構靠譜，心一橫，去縣城口腔醫院。問診老醫生說的跟郎中說的一樣，我終於信了，當即決定把半截牙拔掉，鑲個好看的。

我躺在鐵把手的沙發椅上，老醫生用命令的口吻朝我：「嘴張開，再張大的。」我把嘴巴張得大大的，讓他拔牙。先給我打麻藥，一會，感覺牙床有磕碰，聽到手術器械的碰撞聲。心想，是在做拔牙準備吧，嘴張著不敢動。

忽然，一個女護士急猴猴跑過來：「張主任徐州有電話。」老醫生立馬轉身出了門。天曉得，長途電話接了十幾分鐘還不見人來，我嘴巴仍然保持著他離開時的狀態不敢閉，那種無助無奈、委屈難受、痠脹的痛苦，無以言狀。只好在心裡給自己打氣，醫生馬上來，門面就好看了。

於是想辦法分散注意力，用眼睛仔細看屋梁，發現上面有一個很大的蜘蛛網，像極了諸葛亮的「八卦 陣」，豆大的蜘蛛雄居在陣中央一動也不動……。老醫生終於來了，輕描淡寫地說：「好了。」我如釋重負，朝痰盂裡猛吐了幾口，狐疑地問：「牙拔了？」「不拔我去接電話啊？」我一臉懵，心裡想罵：你怎不早告訴我？

一星期後，去老醫生那裡鑲了活動假牙。那感覺就是不一樣，雖然麻煩，吃東西和睡前睡後要清潔，但「門面」好看了，心情也因之舒暢，見人總想笑。

一九八一年冬，我隨縣育種隊到海南島搞雜交水稻南繁育種。在一天夜裡給秧苗護水時，與外省育種隊發生衝突，幾十個隊員隔著水渠一字排開，互相用鐵鏟挖泥土朝對方身上潑灑，邊灑邊用最難聽最惡毒的話罵。

我當時也是憤青，跟著起鬨，邊罵邊朝水渠對面潑去一鏟沙土。因為用力過猛，鏟子脫手飛出的同時，假牙也隨著罵聲的強大氣息脫口飛進暗夜，大概率是落進了灌木叢，根本無法尋找。於是，「罵掉大牙」成為隊友們的笑料。

巧的是，帶隊領導是我老鄉，第二天他找我談話：「你明天去樂東和三亞辦種子出島檢疫手續，順便把門牙補上，這也算因公損失，錢回來報銷。」我沒去過這兩個地方，鑲牙還可以報銷，樂得夜裡睡著又笑醒了。

因為幾次往返樂東、三亞辦檢疫手續的緣故，與縣種子站有了密切工作聯繫，我所在的生產大隊也成為縣裡的種子試驗基地，後來多次派我「南繁」，最後一次委以「地區南繁育種大隊副大隊長」重任，走上農業科研之路和領導崗位。

假牙，畢竟是假的，其後的幾十年裡，斷斷續續換鑲過好多次。時間一長，每天清潔假牙Ｎ次也就成為必不可少的生活習慣。有時候，人生路上不經意的小小變故，會衍生出無限的遺憾或驚喜，機遇利用得當，甚至改變命運，就是專家們說的所謂「蝴蝶效應」吧。