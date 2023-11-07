時光荏苒歲月如梭，多年前四位年輕女孩在紐約石溪大學相識，一起上課、去圖書館 、參加社團活動，度過了快樂而充實的大學時光。那時歡樂又無拘無束，有多餘的時間，便幫忙華人 同學會一同慶祝年度佳節。

這張老照片就是華人同學們一同慶祝中秋佳節（見上圖），我們穿上白色的上衣作為制服，為同學賣中秋節月餅以及供應晚餐。當時想法天真，父母親也都不在身邊，大家相依為命，嬉嬉鬧鬧地過日子。

畢業後各奔前程，開始了新的生活，各做人婦走向不同的道路，也各有不同的事業，頭頂上都擁有自己的一片天空。有留在美國東岸的，也有移至西岸的，甚至有回到亞洲的。

多年後，四位老同學相約重逢。相見時，當看見這一張大學時期的老照片時，彼此的臉上都浮現出濃濃的感動和興奮。於是靈機一動，決定拍一張和當年一模一樣的照片，懷著興奮及有趣的心情，便攝影留下了相同姿勢的團聚照（見下圖）。

我們談著自己的生活、工作和家庭，分享著過去一起哭一起笑，一起熬夜奮戰苦讀的回憶和現在的心情。多年的分離，並沒有磨滅我們之間的友誼，反而讓我們更加珍惜和感激。

在重逢的那一刻，我們彷彿又回到了當年的校園時光，那種無憂無慮的感覺讓我們重新找回了年輕的自己。同時，我們也互相鼓勵、支持彼此，分享著自己的人生經驗和感悟。

隨著時間的流逝，四位老同學彼此的生活經歷和人生價值觀已經有所不同，但是我們的心靈卻仍然相連。這次重逢讓我們更加堅定了自己的信念，讓我們更加有力量面對未來的挑戰。這份友誼，即使再過多年，也會是我們心中最珍貴的寶藏。