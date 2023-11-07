我中學時代的男班主任(下)

張老師援藏教學後，又一位男老師接任了我們班。這位老師名為李正煥，是一位朝鮮族男士，擁有顯著的朝鮮族人特徵：小個兒，小眼睛，小身板。張老師主教政治課，在餘下不足一年的中學時光，同樣給同學們留下深刻印象。

李老師家住郊區朝鮮族村，每天需乘一站地火車，倒兩段公交車抵達學校。續任我們班班主任後，趕上學校籌備秋季運動會，李老師鼓勵動員同學報名參賽外，乘早晨五點多火車趕到學校，陪伴參賽同學一起訓練，最終使我們班獲得運動會團體總分第三名好成績。

同學們就此飄飄然了，班級紀律開始鬆懈，個別學生上學出現了三天打漁兩天曬網現象。對此，李老師管理熱度也消減了，恢復坐早七點通勤火車上班特許規定，且走進班級也是走馬觀花一番了事。

此時，我算一個堅守課堂的好學生，只不過身在曹營心在漢，數理化課堂上，不是偷著閱讀小說雜誌，就是伏案書寫一些亂七八糟的文字。

看到我放蕩的字體，李老師指派我和另外一名男同學，擔起他負責的教學樓門前板報書寫任務。從此，我和那名男同學積極策畫版面、挑選文章，並在眾目睽睽之下書寫板報。幾個月的策畫書寫鍛鍊，讓我的編寫能力有了大幅度提升，為後來從事文字工作、調入當地廣播媒體履職打下堅實基礎。

在發掘學生潛能之餘，李老師還向「特別」學生靠攏。梁姓同學屬於平庸之列，但他父親卻是當地一家小廠廠長，李老師對其給與特別關愛，幫他入了團。初夏時節，李老師讓梁同學求父親出車拉煤泥，梁同學不僅照辦落實，且主動擔當裝卸工，和李老師等人前往煤場裝運煤泥，送到李老師家裡。

李老師後來也給梁同學熱情幫助。梁同學下鄉返城後落腳自己父親單位，等待分配工作時，十餘名青年盯上了電工崗位，梁同學讓我陪他返回母校找李老師開學歷證明。李老師當即吩咐手下辦妥此事，憑著一張職高證書，梁同學以高學歷（其他人均為初中畢業）名正言順、理直氣壯當上電工。

同樣過了十餘年光景，我也得到李老師的特別關愛：我兒子升入初中時，李老師剛好調到這所學校擔當一把手。我拜見李老師吐露心願：給兒子選一個好班、好班主任老師，李老師當即將我兒子安排到年部英語班。

英語班主任老師嚴謹靈活教學，激發我兒子求學英語濃烈興趣，學科成績大幅提升。中考獲得差一分滿分成績，順利進入省重點高中考上大學，並在大學期間通過出國英語托福考試。

回憶過往，兩位中學男老師時常映現腦際，讓我多次道出由衷感懷。當然，對於張老師，總有一絲愧疚縈繞心頭，當年沒能幫老師發表評定職稱論文；對於李老師，我則湧滿感念，先引導我從文興趣與愛好，後幫我兒子進入最好班級，確定學以致用的英語學科，日後一路順暢踏上赴美留學之旅。