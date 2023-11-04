去國二十餘年，故鄉無不令人魂牽夢繞。

憶故鄉，最憶故鄉的山水。故鄉在重慶北碚天府煤礦，前身是北川煤礦，由著名民族企業家盧作孚創辦。我家住家屬區，位於劉家槽。

兒時我登山望遠，北面登兩座小山，一為原氣象台，另一為原療養院 。我最愛南面小山，人稱鬥碗寨，上有清代寨門破壁殘垣。佇立山頂，南可窺見我家大院，北能眺望遠山，令人心曠神怡，更令我立下遠遊之志。

我家地處碾子堡。碾子堡多兩開大院，為中級職員住宅，外公為煤礦出納，分得一間。碾子堡原為農田，地下水豐富，大院水溝環繞，清澈見底，流水潺潺。為方便沖洗便盆，水溝建有半圓形小坑，沖洗便盆後，汙水順流而去。不遠處更有洗鞋的坑氹，坑氹中活水汩汩而出，方便洗鞋。

活水來自深井，冬天井水豐盈，距井口不足一米。挑水時不必放下扁擔，解下水桶繩索，直接用桶從井裡舀出冒熱氣的井水。那年，我們索性在院裡掘井，冠名「清泉池」。重慶屬火爐，三伏酷暑之日，將西瓜置於桶中，放入井內，甚是解暑。

憶故鄉，更憶是童趣。捉迷藏是常玩的遊戲，傍晚時分，便有孩子走街串巷，邊走邊吆喝：「哪個來藏貓喲，來喲！哪個來藏貓喲，來喲！」孩子們勾魂式聞聲而出，一齊吆喝，直至浩浩蕩蕩，於是就捉迷藏。孩子藏得五花八門，有的伏在附近莊稼地裡，有的隱於鐵道上的煤車中，有的則慌不擇路，乾脆躲進人家院子……。

除捉迷藏，夜晚還玩捉蜻蜓。碾子堡後是水田，夏時，蜻蜓喜歡捕捉水面上的蚊子。我們用繩子，一頭繫在玉米棒子上，一頭套在手上，不斷揮舞。蜻蜓不知是計，以為玉米棒子是蚊子，紛紛來捕，遂被打翻在地。蜻蜓帶回家，放入蚊帳，是最好的天然滅蚊器。

夏天來臨，我們愛玩水槍。自製水槍用竹子，楠竹太粗，斑竹太細，唯有水竹不粗不細，且無太多竹節隔擋。採老水竹一根，以為水槍槍膛，水竹一頭留竹節不去，鐵釘燒紅，鑽一孔供噴水用；另一頭去竹節，取竹筷一根，一頭纏布推入，以為擠水用，至此水槍大功告成。

打水仗時，就像用氣槍給自行車打氣一樣，先把竹筷推到底，排盡空氣，然後將水槍插入水中，把竹筷往回抽，讓水槍吸滿水，「開槍」時，一推竹筷，水噴射而出，對方渾身是水，狼狽不堪。