看到這幾張多年前我任教護校的學生，聽說我返台參加大學畢業同學會，也緊急召開同學會留影(見圖)，不禁又走進時光隧道。

記得那天一進學校大門的玄關，看到映入眼簾「歡迎四丙導師返校」的巨型招牌，感動的淚水立即奪眶而出。走到二樓會議室，早已等候的學生興奮地上前一一跟我擁抱，有的還激動落淚。

班長請我致詞後，就由學生們輪流發言，憶述當年我影響她們最深的言行，慚愧的是，有些點點滴滴，我竟毫無印象，沒想到她們還牢記在心。大家笑中帶淚地細說當年後，移師飯店她們預訂的房間，牆上又是一條橫幅歡迎旗幟，看得出來，她們真的用心良苦。

聽來自北中南各地的她們侃侃而談，報告現在的工作近況，不敢想像當年因為想家，哭得一把鼻涕一把眼淚的小女生，搖身一變，已成幹練的白衣天使 ，有個內向寡言的女孩，因為從事公衛工作，還經常奉派南來北往地主持座談，真是士隔三日，刮目相看。

話說由於護校旨在培養護理、助產雙料護士，一共四年，前三年在校修課，第四年全年實習，她們大部分來此就讀，都是從小就羨慕做照顧病人的白衣天使，學校為了培育學生的群育精神，規定一律住校，初次離家的小女生，難免夜夜哭泣到天明， 她們彼此相濡以沫，故而培養了濃得化不開的革命情感。

畢業以後大家勞燕分飛，時而還跟我互通魚雁，直到我舉家來美。由於她們每逢同學會倍思「師」，班長開始上網搜尋，有個叫「天空」網站的小學同學錄中，出現我的名字，她立刻留言，被正好也是校友的親戚看到，就這樣重新搭上線(line)。

剛過的九月底教師節，雖然早已不再是國定假日，她們還是紛紛在群組賀節，班長更是靈機一動，把那年我參加她們同學會的一系列照片，貼在群組，引得一連串「何時老師返台再相聚？」的留言，我因為近年暈眩症發作日益頻繁，不敢貿然單飛， 特別請家人把照片做成視頻，並配上我們合唱「我懷念故人」。

兒女看了視頻一致表示，一定要擇期陪我返台，以了卻我的心願，也不辜負學生一番盛情，曾在台灣教過十年國中的好友，看到我描述我們師生關係的文章後表示，現在才能了解，為什麼我這麼想念台灣。

雖然自認在美教了四分之一世紀的書，也是競競業業，不敢懈怠，但美國學校下課沒有十分鐘休息時間，緊接著就是下一堂課，放學學生又立刻作鳥獸散，不是參加課外活動，就是趕去打工，老師只能授業，不可能跟學生深談傳道或解惑。所以常常感恩，當年有幸陪伴這群感情豐厚的女孩，度過她們的黛綠年華。