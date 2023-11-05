還有一種童趣是玩滑車。所謂滑車，就是帶軲轆的小木板車。找一塊木板作車身，木板後端裝一對軸承，再釘上一塊屁股大小的木板，作座墊，木板前端裝一塊窄木板，作為方向舵，舵下裝一軸承，滑車就做成了。玩的時候，找個下坡，坐在滑車上，左右腳蹬著方向舵，人一推，滑車飛速下坡，十分刺激。滑車高手不需推，雙腳用力一蹬，滑車自便滑出很遠。還有高手趴在滑車上，從高坡一「飛」而下。更有高手先從陡坡滑下，再衝過小溪。小溪上架一片溜煤的鐵槽為橋，與滑車同寬，一不小心或膽怯動作變形，連人帶車就掉進小溪。

風箏也是我們的最愛，確切說是別人放風箏，我們最愛搗蛋。我家後面有高坡，孩子們在坡上放風箏，飛過我家上空，一放放到對面山。

見有風箏線懸在院子上空，我們就取一截粗棉線，兩頭繫小石頭，對準風箏線一拋，一旦風箏線被吊下來，就成了戰利品。

劈甘蔗也是童趣之一。兒時吃不上蔗糖，就對賭甘蔗。甘蔗（沒錢就用高粱稈，甚至地裡的玉米桿）立起，用刀壓住，然後揮刀往下猛劈，劈到哪一節哪一節甘蔗就屬於自己。

憶故鄉，能不憶美食？故鄉僅一家餐廳，以豆花著名。那年月，肉油定量供應。打牙祭，豆花成了「最佳」暈菜。豆花配上香辣蘸水，令人垂涎。我和弟弟再加上表弟表妹以及父母和外公外婆達九人之多，總用大鍋去買豆花。夏天酷暑難耐，我覺得赤腳時髦，於是赤腳拎鍋買豆花。去時，太陽還沒露臉，來的正值毒日頭，端一大鍋滾燙的豆花，熱得我幾乎暈厥。最要命的是，赤腳踩在曬燙的地上，難受無比，飛快擡起，但另一只腳就得踩下去。日頭越來越毒，腳底下越走越燙。不過，可口豆花下肚，雙腳燎泡煙滅。家附近還有一小麵館。麵館小，設方桌四張，方桌歷經歲月洗滌，早失當初光彩，滿是油漬，方桌四周的條凳命運也差不多，地下沒鋪磚，只是土，店內又光線昏暗。麵館不當道，食客不多，小麵沒澆頭，但好吃之極。一口大鍋煮一碗麵，麵少水寬，煮出的堿麵勁道，加上用豬骨雞骨熬出的老湯，加入豬油，放入當天搗碎潑油芳香撲鼻的油辣子，再佐以蔥姜蒜花椒面，搗碎的花生米，芽菜，表面再飄幾片青（葉蔬菜 ），些許蔥花，開胃勾魂的很。我家久不見肉腥，就去買兩碗小麵，算作下飯開胃菜。麵館馬路對面是白糕店，大娘一人經營，白糕個個煤球大小，整整齊齊，白白凈凈，甜中微酸，好吃至極，一口一個可以一下吃下幾十個去……

情長紙短，大躍進狂熱散去，那曠野中孤獨矗立的高大煙囪，就讀並任教的煤礦子弟學校，父親行醫的職工醫院，母親播音的煤礦廣播站，插秧割稻的知青農場，出生入死的礦井，長眠地下的外公外婆爺爺奶奶，又豈能忘懷？

向天問：諾大世界，故鄉戀情何處安放？夢醒時，耳邊總響起那首美國民謠：

走遍天涯到處流浪歷盡辛酸

離開了我那故鄉的親人使我永遠懷念

離開了我那故鄉的親人使我永遠懷念

懷念...