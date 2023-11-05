遊民利用殘舊破爛的隨身物，拼圍成克難的迷你棲息地。

疫前，妮可是我遇到最難忘的遊民 ，她讓我體會到從未有的，在街頭撿食的滋味。

非裔 妮可首先令我印象深刻，比起其他遊民，她有最多隨身行李。第一次見到她，是在金門公園旁的小型商業區，她拖著的行李有七件，包括超市的推車、大小行李箱各一、兒童玩具車箱式拉車、旅遊冷藏箱，及大、小型背包各一。當她要穿越馬路時，需要來回走幾次，並不是沒有人想幫忙，但都被她拒絕了。

和許多遊民一樣，她利用一家關閉的餐館凹門入口，用殘舊破爛家當圍起來，這個連腿都伸不直的迷你方塊地，就是她每天的克難棲息地。

一晚，忽然聽到聲嘶力竭憤怒的咒罵聲，我開窗看見居然是妮可，她拖著行李，步履維艱慢慢走著。這回她把各行李用繩索綁著連接起來，在孤單的路燈下，身影有幾分淒涼。第二天，遇見她倚在路邊曬太陽，記起昨晚聽到她的淒厲嚎叫聲，我便對她打了聲招呼。

她叫住我，問我可否幫忙。她說，不需要給她錢，只需要在附近街道替她撿拾人們丟棄的殘食，她能吃便行。同時半開玩笑說，這是做慈善，為民服務，環保又節省糧食。我一時不知道如何回應，這是從來沒有過撿剩食的經驗。妮可似乎知道我的遲疑是不好意思，抹不開臉，她不勉強我；而我看著她懇求的眼神，忽然覺得從未欠缺過衣食的我，有一己之力，就應把握付出。不過，我和她先溝通街邊物的安全問題，她表示自己負責。

妮可指導，隨身要帶幾個乾淨的紙袋及可溶解的塑膠袋，還要有些紙巾，也不妨帶著塑膠防菌手套。然後，有幾個地方，主要是這一帶若干比較熱門、生意好的餐館外面。

第一天，我按照她的指示，去了離她歇息最近的一家披薩館。沒多久，一名白人男子拿著盒子出來，他順手將盒子放在路邊電箱上。我趕緊去拿，打開一看，是一塊十二寸的素披薩，只吃了一小塊，還有點溫熱。

我剛將披薩盒關緊，耳邊忽然響起一個西語口音：「你餓了吧？這個給你。」是一個黑瘦的年輕人，他遞給我一個塑膠圓型食盒說：「這是我剛剛才買的簡易餐，你趕快吃。」我解釋是為街友找點吃的，替街友謝謝他，他連說不客氣，同時給我一瓶未開封的礦泉水。這位年輕人利用假期來美國打工兼旅遊，他送的餐盒內，有白飯、紅蘿蔔、馬鈴薯，及四季豆、花椰菜，是簡樸的素食。

第一天拾食，就遇到如此人情味的好餐，我第一次體會到人間街邊善人多。

一回在金門公園附近，有一家生意興隆燒烤店，這也是妮可給我的名單之一。我在近黃昏時，在店外徘徊，但一直沒有收穫。我正準備離開，一位繫著圍裙的店裡員工，他趁空檔出店給我一個墨西哥 捲餅，以及一小盒可夾在捲餅內的牛肉片，說「多夾一點，好吃。」我替街友謝謝他，他揮手趕忙回店了。

另一次，在這家店旁的一家只有普通房間大小的吃食店，出來一對印裔父子，他們可能在店內就看到我了，走近將打包的小袋給我：「剩下的很少，你要嗎？」我說沒有關係。男子又從口袋掏出零鈔，說只剩七美元了，或許可以替你朋友買一個小號漢堡？我感謝他們的體貼。