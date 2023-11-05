直到清朝末年，北京 的機動車還很少，運輸工具主要是驢、騾、馬畜力車和駱駝，搬運物件很不方便。應民間需要，清末民初市面上出現一個專門從事搬運工作的行業「腳行」，其中廣泛流行一種用畜力車拉人載貨的行當，名為「拉腳」，還有一種專門用人力肩扛運物的行當，名為「扛肩（兒）」。

不少人的兩肩並不完全平整一致，而是一側略高一側略低，人們把這種體態叫做「扛肩」。扛物的「腳夫」扛起物件，載物承重的一側必然抬高，使兩肩一高一低，故名扛肩（兒）。無論腳夫用哪側肩扛，必須要窩著脖子把頭傾向對側，故俗稱腳夫為「窩脖（兒）」。

最常運送的物件除了桌子、箱子、櫃子等，還有比較嬌嫩貴重的瓷器、古玩和高檔家具之類。窩脖兒有兩件必備物，一個是用軟繩纏繞的尺碼沒有一定之規的木質托板，另一個是棉墊。運貨之前，窩脖兒蹲在物件旁邊，肩上先放好棉墊，再把木板放在棉墊上；兩個人抬起物件在木板上放穩後，窩脖兒兩眼前視站起來，一手扶著物件上路。無論物件有多重易滑，也不管路況和路程遠近，大步疾行一口氣安全送到目的地，途中從不歇腳。

到了目的地，窩脖兒再次蹲下，再由兩個人把物件抬下，主人按事先談好的價錢交給窩脖兒，圓滿完成了一次運送工作。

扛肩兒業一般由數人至十數人組成一個團隊，也有個體單幹的。一旦出現閃失物件受損，不僅要承擔賠償還有損聲譽影響生計，所以團隊招聘窩脖兒需要試工；做法是把一碗涼水放在扛肩的托板上，大步快跑一里，不灑水者方可錄用。

業內有嚴格的分工，有人負責承攬生意，有人負責搬運。新手搬運普通物件，老手搬運貴重物件。勞酬因人而異，如果搬家需要多人，走在前面開路的勞酬最高，搬運貴重物件的高於搬運普通物件的。

童少年時期，我家磁器口附近有木器家具攤商一條街，一個個體扛肩兒人專在這一帶承攬生意，有時見他不用肩墊和托板扛起來就走，可能是路途不遠吧。窩脖兒肩上的功夫極為重要，據說天橋一帶搬家規矩是先搬煤火爐，爐子上燒著一壺水，把爐子扛到客戶家放在地上，壺裡的水始終不能濺灑出來，可見扛肩兒工作的殘酷性。

清末民國初是北京扛肩兒業最興旺時期，隨著各種運輸工具的出現，有了更妥當的搬運方式，扛肩兒業逐漸萎縮，至上世紀五○年代末徹底消失。其實使用罐裝燃氣的人家，把燃氣罐扛進家放在廚房就是扛肩兒，只不過已不作為行業而已。

扛肩兒工大多有職業病，因重物長年壓在一側肩，身軀和頸椎多有變形，甚至連穿衣、伸手、抬臂等日常動作都有困難。

書法 界也有扛肩一詞，是借用人的扛肩體態比喻書寫橫畫的一種技法，與扛肩兒行業無關。人們常說寫字要橫平豎直，橫畫左低右高就是扛肩，只有扛肩才顯得勻稱美觀。