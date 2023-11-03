咖啡廳的陪讀歲月(上)

每回開車在十號公路，經過七號公路交接口時，我總會抬頭向右邊看一眼山上咖啡 廳，往左邊看一下加州州立大學校園，在那個位處半山腰的咖啡廳中，我曾經有過兩年難忘的時光。

大女兒文美從小就調皮搗蛋，小學四年級時，帶回來的成績單，學科每樣都是A，但是品行方面個個是叉，嚇得我趕快向學區 求救。

那時候的美國，學校經費充足。在校方約好見面的時刻，我和先生帶著女兒進門，看到會議室裡坐著校長、學區總監及兩位兒童心理專家，他們表示想用正確的方法評估女兒的情況。經過一連串的評斷，學區決定把女兒放在特殊教育天才班（Gifted Academic Talented Education，GATE），女兒在和她一樣古靈精怪的同學群中，倒是安穩地過了兩年小學生活。

比平常孩子略高的智商，讓大女兒考試容易過關，但學校生活及學習過程對她來說枯燥無味，對上學完全沒有興趣。

初中快畢業時，我們知道加州大學 提供早讀計畫（Early Entrance Program），讓符合資格的十一到十五歲孩子提前進大學，女兒躍躍欲試。但是開學前，她又改變主意，想要嘗試一下高中生活。

進了高一，我開始注意到不對勁。女兒讀的是一所需要考試才進得去的高中，一般同學每天到十二點功課還做不完，但她每天八點以後就輕鬆地走來走去。班上認真的同學都忙著做功課，沒有時間和她交際，這樣一來，會和她玩耍聊天的會是什麼樣的朋友呢？我開始擔心。女兒也在這時候，提出她對高中生活沒有興趣，希望跳讀大學。

終於我們母女都同意，高中生活對她不適合，也許就直接跳讀大學。墨裔先生比爾，年輕時為了想打工買車，放棄UCLA的獎學金，沒有進過大學是他的一生的遺憾；對於女兒的教育，他對我們所有的意見都贊成。

「早讀計畫」的考試對女兒輕而易舉，立刻就被接受。所以當一般孩子準備上高中十年級時，十四歲的女兒卻戰戰兢兢地準備開始她的大學生涯。

學校對這些孩子特別照顧，為他們開了一個辦公室，有專任的系主任管理。每年招收二十五個學生，大一到大四，一共一百個學生就讀。學校把兩間教室合為休息室，有海棉地板、沙發、桌椅，讓這些孩子下課時間有地方可以休息，可以和自己年齡相近的同學嘻笑玩鬧。

開學那天，女兒開始心怯，我答應女兒會在教室外面等待，讓她不要害怕。看著她緊張地走進課堂，我焦慮地在教室外等待，也開始擔心，不知道陪女兒走的這一條路，到底正不正確。

下課鈴響，看到女兒和幾個大學生踏出教室，我正要上前去安慰，女兒卻和兩個新朋友嘻嘻哈哈視若無睹地從我面前走過，我看向她的背影，她用左手在身後拚命搖搖搖，要我快走，向我說再見。我哈哈大笑，孩子社交能力強，看來跳讀插班是沒有問題了。

既然女兒上課沒有問題，我也就不用在教室外面當跟班媽媽。但是十四歲的孩子在大學校園中總是讓人牽掛，所以我就在學校附近的高山上，找到了一家咖啡廳，開始了我的咖啡廳陪讀生活。每天早上按課表送女兒去學校後，我就帶著相關資料，到剛開門的咖啡廳點一杯咖啡，一面辦公，一面等女兒下課放學。咖啡館坐落在半山腰，我常坐在窗邊，遠眺著女兒學校的風光，看著下面公路上車水馬龍的人們，想著女兒十七歲就可以大學畢業，前途一片光明，我這個媽媽與有榮焉。突然間，枯燥無味的等待時間充滿了希望和驕傲，拿在手邊輕啜的咖啡，也甜蜜蜜起來。

在女兒進「早讀計畫」之前，我們曾經請教過一位高中校長，他告訴女兒，少了高中生活對女兒不會有什麼影響。

這句話像是定心丸，讓我們下定決心加入早讀計畫。

但是女兒進大學後，我才發現環境對一個人的影響太大了。最早發生的變化，是女兒開始吵著想化妝。十四歲的孩子化妝做什麼？這時我才明白，在二十歲左右的大學生身邊上課，十四歲的她，深怕被大家笑是小娃娃，所以想靠化妝打扮做出大人樣。孩子想盡辦法要適應環境的辛苦，我們這些以孩子跳級為榮的父母，是很難想像了解的。

加州州立大學是全美國唯一一個有早讀計畫的大學。有一次女兒上英文課，老師直接問班上有沒有早讀計畫的同學？女兒和幾個修課的朋友一起莫名奇妙地尷尬舉手。原來當天討論的古典文學，中間牽涉一些男女關係「兒童不宜」的教材，教室中有了這三名未成年學生，老師必須重改教材。可以想像到當時老師和班上其他同學的不耐。

這些十二到十六歲的孩子，因為年紀的差異，很難融入大學校園的生活中，所以大家下課後就聚集在小小的休息室玩樂，生活圈子中只有一起跳讀的這些面對同樣情況的學子。（上）