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在上海展覽中心做講解員

Jenny

一九八六年深秋時節，當時我在上海一家大型企業某分廠任廠醫，可能是因為經常主持廠文藝演出，並在演講比賽中獲獎，被廠領導派去參加「上海職工技術革新技術協作成果交流展覽會」擔任講解員，為期一周。

會議在上海展覽中心舉行。上海展覽中心建成於一九五五年，位於靜安區中心，原名中蘇友好大廈，古俄羅斯建築風格，占地約九萬三千平方米。這是我第一次擔任講解員，在正式上崗工作之前，我認真地把需要講解的內容背得滾瓜爛熟。

記得這一星期的講解員生涯非常輕鬆愉快，參觀的人群絕大多數都是單位派來的，為完成任務的人們走馬觀花匆匆而過，極少有人駐足聽我們講解。平時我們幾個分廠派出的姑娘們，或竊竊私語，或觀看人來人往的人群。

好像是星期三近中午時分，人群中出現了一個熟悉的身影，他微笑地望著我，是我當時的男友來了。我悄悄地請旁邊展區的楊大姐幫忙：如果有人要求講解的話，需要講解的內容照片下面都有，念一下就可以了。然後我與男友一起溜出了上海展覽中心，我們一起沿著威海、同仁路在梧桐樹下漫步，並在附近的餐廳用膳。回到展覽中心後，他又為我拍了很多照片，等我回到工作地點已是下午兩點多。

這是我人生中唯一一次任講解員。展覽會的最後一天，總廠領導們即照片中的三位男士，與我們合影留念（見圖），並給我們一份證明，稱我們是參加上海市市級會議，有豐厚的奬金，關於這筆錢又引出另一個故事，這是後話。當時上海流行穿紅褲子，照片中右一身穿白色針織毛衣、下著紅色褲子的是我，左二的姑娘也穿著紅褲子。

俄羅斯

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