初到洛杉磯 ，先忙著租屋，買生活用品，為未滿一歲的孩子找保母， 等生活安定下來，就必須要找工作了。住同一棟公寓的華人給了我一份世界日報 ，說「報上有很多徵人的廣告」， 我翻開求職欄，發現徵人啟事琳瑯滿目。

八○年代，台灣經濟蓬勃發展，很多中小企業不再滿足於經過中介的牽引，希望攜帶自己創造的獨特產品，去掉中間剝削，到美國拚一拚實力。

當時台灣工業界很多都是多年工人熬成老闆，他們生性節儉，事必躬親，有著對自身產品的驕傲，但外語能力稍顯不足，對美國法令不通。事業轉到國外，他們必須找到可以相信的本鄉人協助生意開發，更重要的是誠實可靠，要守得住這片疆土。通常能獲得青睞的職員，都是勤快、肯幹，薪水要求很低，能用中文與台灣工廠溝通。

可能是我當時年輕，畢業於大專會計系，有數年國際貿易經驗，於是很容易就找到一份基本薪資、沒有額外福利打全職工的機會。老闆請了在美讀書獲得碩士的經理，專門與美國客戶溝通，其餘不管接單、出貨、打包、盤點、會計包括打掃清潔，都是我的工作。

初來乍到，英文不足溝通，能有份工作做為立足點，夠滿足了。相信從這個基本點，可以藉由工作練習英文，奠下在這陌生國度生活的基礎。之後，每當思考變換跑道，依靠的就是世界日報的求職欄。

當初出國，完全不知美國是什麼樣的社會，等到真正移民了才面臨：收音機、電視機所有節目都是英文，聽不懂；書籍、報紙所有文字都是英文，看不懂；逛街採買需要閒錢，做不到。所有空閒活動最方便、最省錢的，就是看報紙，而報紙有許多家報社在主辦，在看過不同的報章後，自覺得世界日報內容又多，消息廣泛，生活上衣食住行各種需要都有報導，最合適我的生活需要。

世界日報包括全球各國的重要新聞，尤其著重於美國，還有地方新聞版，也就是紐約有紐約，加州 有加州……，你所住當地前一天發生的事件，隔天翻開報紙就看得到。初來乍到，英文不通，欲知所住之處有什麼新聞，去找世界日報；家裡水電壞了，翻開世界日報；想了解台灣新聞，看世界日報。好像生活範圍內只要有世界日報都可以解決。

我向來喜歡看書，在洛杉磯雖然有中文書局，對我來說，要花錢，圖書館不要錢，但所有書籍皆是英文版，看不懂。而世界日報的藝文版，正投我興趣，很多喜歡寫作的朋友投稿，內容廣闊，中文書寫，撫慰思鄉之人。

我也喜歡看周末的周刊，它發行在周末，將很多理財觀念、世界局勢、土地房產、生活調理……做專題報導，讓看報者增加不少知識。厚厚一疊，足足打發一個下午都不覺得累。當年電話費很貴，根本捨不得花錢去訴說鄉愁，是世界日報治療我異鄉空寂的歲月。