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我的大姨父

隱居
作者母親（右）與大姨父合影。
作者母親（右）與大姨父合影。

大姨父是媽媽的大姊夫，媽媽上面有三個姊姊、一個哥哥，大姨父的人生可是媽媽家裡的傳奇故事。

大姨父是山東青島人，小時候就過繼給沒有子女的伯父。可是過繼不久後伯母懷孕，生下了一個男嬰，他不僅立刻失去寵愛，而且被當成了多餘者，從小就被送去外面當童工，粗活重貨，拉車趕馬。

大姨父曾經告訴我，他當時一直在想：為什麼別人可以在大街上坐洋車，但是他卻在田裡推小車（一種獨輪載貨的小推車）、刨花生？他要奮鬥上進，擺脫命運的操控。

大姨父去到青島市內，在一所學校裡當工友，常常會在教室外面聽老師講課，私下學著讀書認字。當時的校長認為他是一個難得有志向上的人才，誠實可靠，除了教他讀書栽培他外，還把自己的大女兒嫁給了他，這位校長就是我的外公。

外公是飽學大儒，大姨也是進過學校讀過書的。這是一個很浪漫的故事，一位金枝玉葉的嬌嬌大小姐，嫁給了一無所有從鄉下來的窮光蛋，門不當戶不對，又是一窮二白。大姨父與大姨十分恩愛，生活甜蜜美滿，對外公極為孝順。

大姨父學著認字記帳經商，成功開創了一家商行。八年抗戰中，因為青島市是德國的租借地，德國與日本是結盟的「軸心國」，因此青島躲過了抗日戰爭時的戰火。但是好景不常，須臾之間，國共內戰的戰火席捲了整個中國大地，狼煙四起，烽火連天，局勢劇轉急下。

當青島市捲入戰亂時，國軍的海軍艦艇在青島港口準備撤退。大姨父當時帶著十六歲的大兒子（我的大表哥）在青島市內，另外的三個孩子和大姨，當時為了要躲避戰火，躲到鄉下去了。青島市陷入了一片混亂，外公被共產黨槍殺，外婆被趕出家門，不知去處。

大姨父傷心欲絕，必須立刻離開青島。出城也出不去，大姨父跑到碼頭上，找了軍艦上的海軍，他和大表哥穿上海軍軍服，混充海軍，上了海軍軍艦，漂洋過海，到了台灣的高雄港。時間急迫，無法聯絡上大姨，大姨帶著三個孩子，留在了大陸。

到達高雄以後，大表哥從此就留在海軍，大姨父很迅速地先找到一個棲身之地，然後到碼頭上，去收購船員或是搭船到港的乘客的物品，然後拿到市場上去販賣，就這樣賺錢餬口生存了下來。接著他在市場找了一個店面，專門收購船員從國外帶進來的水貨，像手表、牛仔褲、化妝品等等的舶來品，最後再把市場店面買了下來，終於在台灣安身立命了。

媽媽在戰亂時跟著爸爸，隨著空軍，輾轉經過海南島，撤退到台灣，到了新竹。當時的局勢一片紛亂，逃難時節，大家毫無通訊聯絡。過了兩、三年後，有一天媽媽去買菜，遇到一名陸軍軍人上來與媽媽相認；他是青島同鄉，告訴媽媽大姨父也到了台灣，媽媽才得以和大姨父重聚。

八二三砲戰後，有一名士兵左腿從膝蓋上方被砲彈炸斷，因而截肢，孤苦無依。大姨父聽說後，把他接來，讓他到店裡看店幫忙，他因此能夠殘而不廢，而且和大姨父兩人互相作伴，共同經營這個專賣舶來品的迷你小百貨公司。

大表哥在台灣結婚生子，從海軍退役後，進入了榮工處服務。大姨父帶著大表哥在台灣落戶定居，一家人和樂融融。他唯一的遺憾，是在兩岸開放前去世了，自離開青島後，再也沒有見過留在的大陸的大姨和三個孩子。

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