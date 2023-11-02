在美國大學當木匠(下)

有一次，我不小心在敲釘子時敲到了手，還出了血。他走過來，用異常嚴肅的目光盯了我好幾秒，然後說道：「幸虧你沒有敲到別人的手，趕快去包紮一下回來幹活。」當木匠手受傷的事，之後還發生過幾起，我都在他眼皮底下隱瞞下來，以避免他的訓斥。

還有一次，我在製作小樹叢布景時看錯了尺寸，小樹叢比之原先設計的尺寸矮了三英寸，等我察覺時，這一塊布景早已製作完畢。當工頭知道後，又以他那嚴肅的目光盯了我好幾秒，然後說「拆掉重做」。我向他解釋，這小樹叢的布景是放在後面的，觀眾並不會注意，是否可以不改，或加一點板修改一下即可。他一聲不吭，繼續用他那嚴肅的目光盯著我。我知道他不會改變主意，只能拆掉重做。這一拆一做，多花了我兩個半小時。此事之後，他對我幹的活盯得更緊了，稍有問題就過來責問，我也盡量努力，不再出錯。

一個學期結束後，系裡宣布，下一學期製景車間工頭另換他人。我心裡大大地鬆了一口氣，然而不知為何，對他又有些留戀。細細回想一下，我覺得他的訓斥並非空穴來風，自己木匠活幹得確實不好。他從嚴格把關的角度出發，提出批評，言之有理。同時，在這一學期中，系主任從未過問我幹木匠的事，說明他並未向系主任抱怨過，如果他抱怨的話，會給我「寶貴」的助教金帶來麻煩。因此，我對他還心存幾分感激。

新來的製景車間工頭是個善於處理關係的人，再加之我的木匠活技巧已有改進，所以和新來工頭的合作，還算和諧，再也沒有聽到訓斥的聲音。

一九八八年夏季，作為一個傳統，戲劇系與匹茲堡市聯合舉辦一年一度的「三河莎士比亞戲劇節」。匹茲堡市處於三條河流的交匯處，故而戲劇節以此命名。製景車間工頭問我願否暑假為戲劇節打工掙錢？我當即答應，然而剛上班不久即感到後悔了。製景車間人數不夠，往往一個人要頂兩個人用。戲劇節公演了莎士比亞的三個戲，每個戲的演出前後，都要裝台、拆台，往往需要加班而沒有加班費。我打工兩個月，才掙了一千塊錢，以小時來計算，還不到當時每小時的最低工資，比中餐館 打工掙錢要少得多。

而錢對當時的我來說是非常重要的，我曾向工頭以及系裡的一位教授抱怨過，他們都說，戲劇節資金緊張，付不出更多的錢。我相信這是事實，由此也聯想到，戲劇只能作為一項愛好，難以作為職業方向，特別是對我們英語不佳的留學生 更是如此。

後來我查到，三河莎士比亞戲劇節已於一九九五年停辦，我想，資金缺乏，是停辦的主要原因。

此後不久，我離開匹茲堡大學，轉到維吉尼亞 理工大學讀研。但是，在匹茲堡大學當木匠，成為我美國求學中一段獨一無二的寶貴經歷。在這裡，從無到有，我學會了看圖紙，學會了各種各樣的木匠活，不再是一個什麼都幹不了的書生。還有，面對一個難打交道的老闆，我學會了在壓力下幹活，在逆境中生存。這些，給我日後艱難的美國旅程，注入了無形的精神力量。