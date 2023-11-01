電視機裡正在播放「舌尖上的中國」，這是一檔我們全家都喜愛的介紹中國各地美食節目。中國歷史悠久，地大物博和民族眾多，從東到西，從南到北，甜鹹酸辣、色香味形，異彩紛呈的美食源遠流長。每當夜深人靜時觀看這個節目，那一個個充滿人間煙火氣的鏡頭瞬間打開我的記憶，腦海裡浮現出的，是兒時在鄉下祠堂裡歡慶的家宴。

鄉下的家宴不像城裡大酒樓般豪華精緻，但勝在味道家常、鍋氣十足、用料平實、蔬果新鮮。一張木桌，四條長凳，大排檔似地密密麻麻坐滿客人。嬉鬧的小孩和端著菜的村姑不時穿插在窄道，此起彼伏的嘈雜和吃喝聲瀰漫整個祠堂，很是熱鬧，充滿喜慶。

紅牆綠瓦的祠堂就建在村尾的竹林前面，周圍環境清幽舒適。平時，祠堂是村民乘涼聊天、喝茶的地方。若有結婚嫁娶、兒孫彌月、讀書高中或者升官發財等喜事，村民都喜歡在祠堂裡擺家宴。祠堂不算小，能容得下二十多張桌子，而且外面的空地都可以擺上十來桌。祠堂裡面有一個磚砌的大灶，旁邊豎起兩個貼牆的大木櫃子，櫃子裡擺滿了做菜的鍋勺碗碟，足夠兩百多人用餐。

在家宴的一、兩個星期前，主人家就要準備食材和張羅幫手。村裡的嬸母們都願意幫忙，而且覺得這是一種榮耀和信任。家宴結束後，主人家會給幫手一封紅包作為答謝。通常家宴都是九菜一湯，雞鴨鵝，豬牛羊，各種河鮮和蔬菜 。在我們村，大家公認的大廚是二叔公。早年他去外省打工，因緣巧合之下在一家大飯店當上了主廚的助手，學會燒各種宴會的菜。

廣東人愛吃雞是出了名的，俗話說「無雞不成席」。在家宴上吃得最多的就是白切雞，二叔公做的白切雞皮爽肉滑，鮮嫩多汁。白切雞的蘸料薑蔥汁是這道菜的靈魂，用燒滾的油澆在薑蔥末裡，激發出薑蔥特有的香味。原汁原味的雞肉沾上薑蔥汁，吃到嘴裡是滿口留香。

家宴中通常少不了一道經典菜：糖醋松子魚，這是二叔公的拿手好菜。炸好的魚形狀像松鼠，吃起來酸甜可口。村裡人特別喜歡這道菜，一直以來是家宴上的必選菜。

燒鵝也是家宴菜的常客。村頭的國強叔一家幾代人做燒鵝和香腸。做燒鵝的醬汁是他們家的祖傳秘方，他們家做的燒鵝皮薄酥脆，肉香甘甜，吃到嘴裡還有一股淡淡的荔枝香，據說是用荔枝木在泥爐裡燻焗而成。

我們家在村裡算是大戶人家，我的曾祖父年輕時去南洋打工，賺了不少錢。在我七歲時，家裡為爺爺做六十大壽，那個場面真是盛大而隆重。我們家把全村人，不論男女老少都請來吃飯，筵開三十多席。

一大早，大伯父就騎單車去鎮上把大燒豬取回來。我父親和三叔負責廚房的運作，保證食材充足，一切有條不紊地把每道菜做好。母親和幾個嬸嬸忙著招呼客人，拿酒上菜，忙得後腳踢前腳。我印象最深的是頭一次在家宴上吃到紅燒乳鴿，這在那個年代算是很高級的菜了。

近年來，隨中國經濟不斷發展，村民有了更多的發展機會，有的外出打工，有的在城裡買了房。相應的，村民更喜歡在城裡的大酒樓裡宴請親朋好友，昔日的祠堂已被修建成村裡的文化中心。雖然我有機會品嘗了不少世界各地的佳餚美食，但我依然常常懷念祠堂裡充滿家鄉味道的咕咾肉和藕餅，當然還有那念念不忘的白切雞、燒鵝和松子魚。