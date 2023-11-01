來哥大鍍金的官員(下)

二十多年前，大陸提拔官員注重年輕化和知識化，有留學經歷者當然占優勢。Y君回國後很快得到重用，先調到中央經濟部門任職，升為正局級，繼而出任某對外經貿機構的黨委書記和理事長，成為獨當一面的領導。

互聯網上經常刊出Y君在經貿方面的談話，二○一三年他更獲任全國人大代表，被列為中華人 民共和國政治人物。我去大陸講學，多次走過Y君任職的大樓，想進去會會他。不過每次我都把衝動壓了下去，心想Y君已今非昔比，再說他那麼忙，還是不去打擾為好。

沒想到Y君好景不長，二○一五年初我在網上看到消息：Y君被免去所在機構的黨政一把手職務，改任黨委委員的虛職。這讓我吃了一驚，Y君出什麼事了？過了半年多才有進一步消息，說Y君的機構違反規定公款旅遊，還花費百萬元舉辦春節聯歡暨先進表彰會，Y君作為一把手被追究責任，受到黨內警告處分並被免職。

我不禁為Y君叫屈：這年頭公款旅遊比比皆是，再說開個聯歡會，能是多大的錯？然而我又為Y君慶幸：他那機構整天與錢打交道，他是一把手，想撈點錢易如反掌；Y君沒有被扣上貪污受賄的罪名，可見他確是正人君子。他受的處分是最輕的一種，說明還是人民內部矛盾，只不過把官丟了，實乃不幸中之大幸。

再來說D君，鍍了金的他回國後官運亨通，很快升到正局級。其後他在政界與經濟界多次換職務，卻都是平級調動，未再見飛黃騰達。十年前中國強力反腐，老虎蒼蠅一齊打，互聯網傳出消息：某市副秘書長D君被免職，因其「涉嫌嚴重違紀違法，正接受組織調查」。二○一七年D君之案塵埃落定，被判有期徒刑九年；其罪名有兩條：一是利用職務便利受賄九百九十萬元，二是未申報境外存款一百五十八萬元。

D君算不上老虎，但比蒼蠅大，算是個虎蠅吧。他的事發有個重要原因：他回國後離了婚，但前妻從此成為其剋星，四處舉報他的貪腐劣行和作風敗壞包養小蜜。D君儘管有後台、有能力也有政績，卻招架不住前妻鍥而不捨的舉報，最終被摘去頂戴花翎鋃鐺入獄。

我認識的兩位留學哥大 的官員，就這樣或被撤職、或陷囹圄，正應了「桃花扇」所唱：「眼見他起高樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了。」耳聞目睹他們的鍍金、升遷和落馬三部曲，讓我唏噓不已。

如今年屆古稀的Y君，是否還會想起在哥大智慧女神塑像前，告訴我豁免內情的場景？而如今尚在獄中的D君，是否還會想起攜小蜜漫步哥大校園的情景？

假如時光能夠倒流，重回留學哥大的歲月，不知道他們會不會捨棄烏紗帽，選擇走另一條路，留在美國從事普通工作，如今在這裡平平安安頤養天年？