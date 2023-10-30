跟VOA交往的年月(上)

半個世紀前，我這位中國醫生開始跟「美國之音」打交道，起初只能「偷偷摸摸」地聽，不敢聲張。

文化大革命期間，在「肅清封資修流毒」口號鼓噪下，許多古往今來的文藝著作，包括古典文學名著「紅樓夢」、「西遊記」、「三國演義」等遭封殺，允許公眾閱讀的只有「毛選」、「毛語錄」、「雷鋒日記」等。吸引讀者眼球的「侍衛官日記」、「我的前半生」等幾本書，書店 放在櫥櫃下面半遮半掩地賣，說「內部發行」。

在那文化饑渴的年代，讀書人如同瞎子、聾子，訊息閉鎖。不禁萌生一念：何不買一台帶有短波的半導體收音機，透過海外電台廣播獲取訊息。那年頭，帶短波的收音機售價不菲，經濟拮据的我節衣縮食，花費四個月工資，買了一台四波段半導體收音機，像賊偷似地悄悄捧回家，不讓別人知曉。

那是文化大革命如火如荼的年代，充滿紅色恐怖氣氛，我輩知識分子膽顫心驚，深知收聽短波是冒險行為，萬一被人發現加以揭發，後果不堪設想，當年因「收聽敵台」被扣上現行反革命帽子者屢見。其實我收聽短波並非有不軌企圖。

那時我們這個江南小鎮尚未通電，電視機無用武之地，這台收音機成了我的親密伴侶，每到夜闌人靜時緊閉門窗，將音量調至最低檔，以防「隔牆有耳」。我愛聽那些「出口轉內銷」、在中國無法得到的訊息，有的聞之不禁心驚肉跳，諸如：越南 駐華大使黃文歡投奔中國作政治避難、林彪一夥倉皇出逃，機毀人亡於蒙古溫都而汗、「四人幫」在中南海束手就擒……，就這樣「秀才不出門，能知天下事」。從此收聽美國之音或英國電台的廣播，成為我每晚「必修課」。

父親和伯父是國民黨 上層人士，解放前夕逃離大陸去了台灣；一九五八年我大學畢業前夕，因張貼「北大」同學寄來的「大字報」，加以平時心直口快，說話隨便，硬是被打成右派，受盡政治迫害與淩辱。儘管我一九七九年已獲「改正」，但是文革期間還是少不了成為重點打擊對象。

在那苦難深重的年月，我白天挨批鬥，甚至掛牌子、戴高帽子遊街示眾，遭受百般凌辱；夜間則收聽「美國之音」「偷著樂」，不禁有「成天聽到虎狼嗥，隔岸看到山水流」之感。