作者拍攝的水庫。

熱火朝天的水庫工地上，打夯的號子此起彼落，我們四分隊為改善伙食在後山坳築起土壩，以期蓄水養魚。我是扶夯者，隨著我的號子，四人拽繩將木夯高高舉起，我便扶夯逐點移落。忽然聽得連長在遠處叫我，改由班長扶夯，我便走了過去。原來兄弟分隊來了新兵，要我去給他們照相呢！

我因業餘愛好攝影，畢業分配到軍墾農場，俏俏帶上我的Kodak Retina 35mm相機（皮腔可折疊機身），因小巧可放口袋不顯眼。

剛到不久，便聽說後山頭天門風景頗佳，星期日向班長請個假，與一同分配來的幾位同學一起沿著潺潺山泉攀上後山。站在崖邊鳥瞰，但見一馬平川，點點村落撒向各方，就數我們四分隊被樹叢合圍的兩層建築最為顯目。轉身便向幾位在泉邊飲水的老鄉打探，得知此地名觀音岩，前邊轉彎處還有個老母洞，據說當年李先念打游擊曾在此避住。

我等上山遊景拍照之事很快有人告發，說是資產階級思想的表現。我等著挨批，沒想到指導員獲悉我有相機，不但沒有批評我，還要我幫他來一張，此後我幾乎給四分隊所有人拍過照。

其他分隊的也聞訊而至，新兵們要挎上衝鋒槍來一張雄糾糾氣昂昂的「標準照」寄回老家，而即將退伍的又想留下紀念照，從此我這個「攝影師」經常被分隊領導派遣外出為大家服務。

由於駐地離縣城有十多里地，每次去沖洗頗感不便，看到大夥們著急期待的目光，我建議分隊出車去武漢 時，購些照相紙和有關化學藥品來，暗房裝備我來自製。

不料連長說：「我們是防化部隊，你去營部化學品倉庫看看或許會有。」真沒想到，倉庫中無論是顯影劑：米吐爾（Metol）、幾奴尼（對苯二酚，Hydroquinone），還是定影劑大蘇打、促進劑溴化鉀、保護劑亞硫酸鈉……，一應俱全！

等相紙購來，我辦起了臨時沖印作坊，在樓梯下一角用黑布搭建暗房，紅布包裹照明燈，木盒開孔安上磨砂玻璃，內裝燈泡當印相機。因為沒有帶沖片罐，只能在暗房中用兩個木夾子夾住膠卷兩端，手持木夾令膠卷呈U字形浸入盛有顯影液的大瓷碗，上下均速拉動直到影像充分顯現；再浸入盛清水的瓷碗中去除剩餘的顯影液，然後浸入盛定影液的第三個瓷碗中充分定影，接著流水清除殘餘定影液後掛起晾乾；最後用自製的印相機印出照片。

拍照當天便可取到相片，眾人皆大歡喜，我也為以前所學的暗房雕蟲小技能有用武之地而高興。

一年半後，我們面臨第二次分配，走向新的工作單位，請照相館用搖頭相機拍攝了近二百人的四分隊「全家福」留作紀念。請連長去看樣張時把底片帶回，我用了兩個晚上，讓每個人都拿到一張尺把長的全體合影。那照相館不明就裡還在納悶，這麼多人為什麼都不來添印呢。