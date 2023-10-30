又有一回在中國工程師協會的晚宴遇到玲瑤姐。那天我是和青青合唱團去做晚宴後的表演，而玲瑤姐的老公好像是去領獎，她走過來告訴我：「早上老公對我說，李嘉音的文章今天又上報了。」哦，漢平博士也關注我的文章！心中又驚又喜，告訴自己我一定要加油，進入女作家協會。

我不停地筆耕、挑燈夜戰，終於在二○一五年一年出了兩本書，玲瑤姐還在星島日報上介紹我的書。還記得我製作第一本書的時候，出版社要我在封面放上照片，那時候實在害怕，不好意思放上自己的大頭照。當時玲瑤姐正好出了一本「明天會更老」的新書，封面則是用卡通畫出玲瑤姐的人像，畫得俏皮、逗笑、可愛、唯妙唯肖，和玲瑤姐長得一模一樣。於是啟發了我的靈感，我的第一本書也要用卡通畫像做封面，結果出版社為我畫的還真的蠻像我，只是以不同型態來表達，讓我愛不釋手。

我的第一本書終於誕生了，若是沒有她的鼓勵，此生可能不會出書。手忙腳亂地辦簽書會，大膽地問了玲瑤姐是否可以親臨會場為我站台？沒想到她也答應了。記得簽書會那天人滿為患，擠得水洩不通，遠遠超過我預計的人數，想必不是來看我的書，一定是來看這位華文女作家的廬山真面目。

當時因為不懂得寫作的規矩，也不敢找大人物來為我寫序，於是我就自己寫自序。等到書出來之後立即呈交給玲瑤姐一本，她竟然說：「你為何沒有來找我寫序？」天啊，如此高高在上的作家竟然願意為我寫序？於是我出第二本書的時候，便不客氣找上玲瑤姐。

她的動作快到無法想像，五十分鐘後我就收到她的序文。我想寫作對她來說就如行雲流水，完全不費工夫。我第二本書的簽書會玲瑤姐也來了，而且還在會場上說了幾句話，當天也簽了推薦進入海外華人 女作家協會的表格。這些過往事蹟歷歷在目，永遠難以忘懷。

疫情 的初期，我發現了一個紀念華工的匾額，聖荷西在一百多年前原來在市中心有一個唐人街，可是被當時的市長以及白人商賈一夜之間蓄意縱火焚燒，當天一千四百多位華人無家可歸。我激動又憤怒地想寫一本書來紀念這些華人，並且將這個慘絕人寰的故事告訴大家。我當時氣急敗壞，千頭萬緒，只有衝動，沒有線索，也不知從何下筆，於是到處問人，有沒有一些可循的資料？玲瑤姐簡單地回答我一句：「你去五聖宮走一趟吧！」五聖宮是什麼？在哪裡？能幫助我什麼？一股迷團。

我一點點地尋找，因為當時疫情的關係全城封鎖，所有的博物館 、歷史公園也都關閉，我不停摸索，最後在網上讓我找到了五聖宮的視頻及資料，講述五聖宮的歷史。原來它是一百多年前華工們祭拜的一個神廟，從那裡我研究、下筆完成了我的第一本中、英文歷史小說「火痕」，也帶我度過了艱難的疫情時期。若是沒有玲瑤姐的提醒，此書不會開始，更不會完成。

玲瑤姐過世的消息，我應該是蠻早知道的人之一，但因為我不是家屬，不敢發布消息，只在女作家群裡面問有沒有玲瑤姐最近的消息？沒想到這麼一問，引發了廣大的騷動。我以為我發文完的第二天，就會看到報紙上報導她過世的新聞，早上起來竟然沒有，所以當天我的電話不斷、簡訊不斷、問題不斷，八百年沒來找過的人都來找上我了。我真是心慌意亂，急得像是熱鍋上的螞蟻，不知道該怎麼辦，有話不能講，為何沒有新聞發布呢？

幸好到了第三天，世界日報便登出了官方的新聞發布，漢平博士也回覆了女作家協會的會長，一切塵埃落定，謎底揭曉。大家知道消息的時候，玲瑤姐已經走了十五天，沒有追思禮拜去追悼，難過之餘也十分悵然，無限的喧鬧笑語中，她選擇了靜靜地退場，就如此煙消雲散，再也見不到人、聽不到聲音，更沒有我們的笑聲。

說過的話，做過的事，很可能對別人是一生的改造，真人指點迷津，扶持後輩，改變人的命運，教人永生難忘。人多說好話少說壞話，就像玲瑤姐的文章總是幽默帶過讓大家開心，助人無數，不虛此行。

幽默文章以及講笑話是玲瑤姐的最愛，春蠶到死絲方盡，玲瑤姐在過世一個多月前報紙上還登著她的幽默專欄，勤於筆耕，至死方休，玲瑤姐活出了一位作家最偉大的精神。玲瑤姐，一路好走，向您致敬。