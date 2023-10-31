來哥大鍍金的官員(上)

上世紀九○年代，中國大陸留學之風方興未艾，來美的留學生 如過江之鯽絡繹不絕。留學生分兩大類，一類是讀研讀博或本科的學生，一類是大學教師和科研院所的學者。不過還有不太引人注意的一小類，那就是來美國留學的官員。

與來美國作蜻蜓點水般考察的官員不同，留學官員在美國實實在在待了一年左右。這些官員保留體制內身分，有了留學資歷，回國後往往可獲提升，因此官員留學常被說成是「鍍金」，不過鍍金未嘗不是好事，至少能增強國際意識。

哥倫比亞大學是名校，又位於被稱為世界之都的紐約，自然成為官員留學的首選。我不善交際，卻因人在哥大 ，也認識了兩位留學官員。

第一位是Y君，他生於上世紀五○年代，文革後考取大學。Y君是少數民族，因而得以進入全國人大民族委員會，漸次升為處長，一九九○年來哥大法學院留學。

Y君與我都是訪問學者，獲得的資助不多，妻子就都找了份照顧小孩的工作貼補家用，她倆經常帶小孩在哥大校園玩，就相識了，我和Y君也因此相識。Y君個子不高，人很樸實，嘴角常掛著笑容。我們談不上有多深交情，Y君卻急人所難，幫了我大忙。

當時我在科研中做出些成績，老闆想留我長期工作；不過我是J-1簽證 ，有可能需要到期後回國兩年。我找到律師諮詢，他拿出一份各國急需學術專業的清單，屬於急需專業的J-1學者必須回國；而不屬於急需專業者，就可申請豁免回國。

許多國家列出的急需專業都在一、二十個，翻到中國時，我大吃一驚：急需專業從理科到工科、從醫藥到農林再到文史哲，足有兩百多個，擺明了就是所有J-1中國學者必須回國，想豁免連門都沒有。事已至此，我只能望著日曆，眼睜睜看著簽證到期日一天天逼近，但也無可奈何。

就在一籌莫展之際，某日Y君遇到我妻子，要我速去領事館辦理豁免。我將信將疑：不是所有專業都不能豁免嗎？不過Y君與領事館常有聯繫，也許得到了內部消息？還是去看看，反正「死馬當活馬醫」，大不了白跑一趟。

第二天我帶著留學文件到領事館，剛說了來意，教育組官員劈頭就問：「你是第一個來辦豁免的，文件三天前才到，還沒通知下去呢，是誰告訴你的？」聽了此話，我明白Y君所言不虛；我當然不能供出Y君，就支吾搪塞了過去。官員倒也爽氣，連我的專業都沒問，就拿出申請豁免的表格要我填寫。事情順利得出奇，以至於離開領事館走在大街上，我還感覺如在雲裡霧裡：從所有專業都不豁免，到不問專業就豁免，彎子怎麼轉得這麼大？

幾天後見到Y君，才得知深層原委。原來八九年六四後中美關係陷入低谷，為了保住發展經濟的大局，中方作出讓步：J-1學者申請豁免，中方將不持異議。因為Y君的及時相助，我成了大紐約地區第一個獲得豁免的中國學者，接下來順利獲得綠卡。由是之故，我和妻子一直念著Y君的好。過了不久，Y君就結束留學回國了。

後我又認識了另一位留美官員D君，他生於六○年代初，八○年代初大學畢業。一九九六年D君率團來哥大考察，朋友拉我去捧場，說D君大學畢業進入共青團系統，升至團市委副書記，又華麗轉身政界升到處級，前途未可限量。

D君個子不高但敦實，留著板刷頭、戴金絲邊眼鏡，官架子十足。會議期間其屬下俯身哈腰向他請示，D君對這名年齡與其父輩相當的屬下，擺出愛理不理的架勢，給我留下深刻印象。我以為D君不過以考察為名來美公費旅遊，豈知一九九八年他來哥大當訪問學者了，這才明白他上次是來探路的。

某日朋友與我走在路上，輕聲問我：「看馬路對面的女孩，知道是誰嗎？」那女孩二十歲出頭，頗有幾分風韻。我反問：「不認識，是誰呀？」朋友低聲說：「她是D君的小蜜。」朋友接著說：「D君在國內交了這個小蜜，沒想到東窗事發，老婆鬧得不可開交。D君能量大，自己來鍍金，把小蜜也帶了出來，老婆再鬧也鬧不到美國來吧。」

D君竟把哥大當成泡小蜜的避風港，出格之舉令我震驚，也使我在其回國後，不時在互聯網關注其動向。