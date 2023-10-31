跟VOA交往的年月(下)

那些年，「美國之音」還播報英語教學節目「英語九百句」，我以操練口語和提高聽力為目的，聽了十年。主持節目的那位女教師總是在課間插播：「我們採用的課本，是美國麥克米蘭出版公司出版的，東南亞 國家的聽眾可以到就近書店購買。不過，目前在中華人民共和國還買不到，那邊的聽眾可以來信索取，我們免費贈送，來信請寄：香港郵政 信箱六十六號，英文地址是……。」

我多麼想得到這一套教材，可是如果貿然寫信到那時還是英國殖民地的香港，而且是寫給「美國之音」的，豈不「自投羅網」，讓安全部門「逮個正著」！

機會終於盼來。一九七八年歲末一天夜晚，收音機裡忽然傳來中美兩國即將建交的訊息，說兩國將從一九七九年元旦開始正式建交。不由得歡呼，喜出望外。我想，美國已經成為我們的邦交國，可以名正言順地給對方寫信，於是堂而皇之修書一封，寄「美國之音」設在香港的郵政信箱，索取教材。

美國人真講誠信，半個月後果然收到從香港寄來一個郵包，打開一看，乃是我夢寐以求的「ENGLISH九百」，真是如獲至寶。從此我對照書本收聽，效果更佳。

一位曾教過我英語的中學老師說，校方委託港商代購一套「英語九百句」，作為教學參考書，花費人民幣兩百元呢！原來這一套書很值錢，美國人如此慷慨大方令我讚賞，從此我跟美國似乎拉近距離。這是「美國之音」對一名中國聽眾的真心實意，可以作為中美兩國人民友好的見證。

這套課本，後來我交給子女讀，再後來又教我的孫子輩讀，配以當年自行錄製的磁帶，並且告訴小輩們此書的來歷。這本書果然派上用場，吾孫在加拿大辦的楓葉中學高中畢業，成績優良，加以「雅司英語」考核通過，被澳洲Manash大學錄取，遠涉重洋去了墨爾本。

但願中美兩國高層別再針鋒相對，反目成仇，犯不著結成你死我活的冤家，應回到毛澤東、尼克森那個年代，重歸於好，讓中美兩國人民友誼長青。