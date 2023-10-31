作者收藏的剪報。

八○年代考上大學，有幸獲得聯合報「中國文學獎學金」，這是我與聯合報緣分的開始。畢業後移民美國，在枯燥乏味的生活中，世界日報 開啟了我的新世界，而世界日報正是聯合報系之一。

三十多年前，中文報紙得之不易，姊夫的父親有閱報的習慣，訂了世界日報。老人家知道我喜歡看，每次都會為我整理好報紙，按日期順序排列，並且盡可能快速地請姊夫帶給我。好幾次老人家都沒時間看，直接給我，這份恩情銘記在心，永生難忘。

當年為了生計，曾在中國餐館包外賣、當服務員，廚房內的廚師多半講廣東話，他們來自越南、香港 、馬來西亞、廣東，唯一的共通點是都會講廣東話，縱使口音不同，卻也溝通無礙。當時連華府中國城戲院播放的電影都是香港片，找個工作也最好會廣東話。一時之間，除了學英語外，還得學廣東話，才能在華人工作場所立足。

在美國的世界日報涵蓋範圍廣泛，有國際新聞、地方新聞、台灣新聞、大陸新聞、香港新聞，副刊也有分等級，吸引不同族群的閱讀。當年的影劇綜藝分為台灣影劇與香港影劇，香港影劇新聞是以廣東話書寫，起初讀之如天書，隨後在耳濡目染下，漸漸讀出心得，彷彿自學另一種語言，對短短數年的中餐館打工，有所幫助。再加上中文教學時，能夠在課堂上與說廣東話的學生進行文化交流，頗為自豪。

一九九三年七月底，世界日報家園版的一篇文章「新手媽媽」，吸引了我的目光，原來大學同學也來到了美國。透過報社聯繫上翁同學，當時我倆各自為家庭及孩子忙碌，僅能以書信交流，幾年後她生病離世，還是她先生準備返台前寫信告訴我，短暫的情誼就這樣結束。二○一九年我寫下「緣起緣滅」紀念這段友情，也刊登在家園版。時隔二十幾年，相信她的孩子現今已成年，且生活在世界的某個城市。

當年三十出頭的我身為職業婦女，家庭與工作兩肩挑，每天開車往返於馬里蘭州與維吉尼亞州之間，午休時間都是以閱讀世界日報紓解壓力，想以最快的方式取得資訊，因為回家後又是一堆忙不完的家務。所幸在家人的協助下，熬過了二十多個春夏秋冬。

那時華府中國城還有世界書局，每年雙十國慶遊行，一定會去逛逛，買幾本書。後來書局遷到馬里蘭州洛克維爾市，離住家更近，那來自故鄉的書籍、音樂卡帶或CD、文具用品等，充滿鄉愁。

世界日報附的周刊內容也是應有盡有，包括解答移民問題、教英文、旅遊文章、圖文並茂的食譜、人物專訪等，包羅萬象，令我愛不釋手；另外還有教育 專刊，請專家學者解答有關教育的疑惑，近十幾年我在學校工作，對教育更能理解。世界日報還有中文學校學生的文章，分簡繁兩種版本，隔日登刊，它曾經是我學習簡體字以及教導學生的材料。

在異鄉三十多年，世界日報一路相伴，縱使網路媒體盛行，報紙頁數減少，我一直視它為良師益友。二○一八年兒子告知要搬出去住，當時心痛不已，難以言喻，首次投稿家園版「留一盞燈」，開啟了我的寫作生涯，至今已經發表二十篇，記錄著我的生活點滴。相信未來與世界日報的情緣還會持續著，而且永不停歇。