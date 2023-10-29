「勤於筆耕，至死方休」，這就是我認識的玲瑤姐。從小就拜讀她的文章，我在台北讀她文章的時候，瑤姐已經在美國落地生根做一個賢妻良母，她用詼諧的文筆寫下在美國的生活點滴。心想這位遠在天邊的女作家，不知此生是否有緣與她相見？或許能夠手持一本她親筆簽名的書？

人生輾轉多年後，我也搬到了矽谷 。在一次的巧妙機緣聆聽玲瑤姐的演講，這是我生平第一次親眼見到她、親耳聽到她的演講，演講中歡聲無數、拍案叫絕，給了我一個不虛此行的下午。演講完畢，許多粉絲都包圍著她、排隊與她說話，我自己很想與她說話，畢竟還是膽子小，前進又卻步，最後還是決定帶著歡愉的心情離開會場。

正要離去時，遇到一名攝影記者朋友，他問是否可以訪問我幾句，我說不用了吧，我也不知道該說什麼。他說拜託拜託，就隨便說幾句讓他可以回去交差。於是他問我答，當時的自己剛剛聽完演講有點興奮，借來的膽子，滔滔不絕說了一大堆，總之就是覺得聽玲瑤姐的演講收穫頗多，十分開心，希望還能夠有下一次。

第二次聽演講則是若曦姐與玲瑤姐合辦的演講，我興奮地早早就去會場占了最中間最前面的位置，想想今天要好好享受這愉快的下午。在進入會場的時候，玲瑤姐在門口賣書，我買了幾本她的書，也得到她的簽名，甚至聊了幾句以及拍了合照，心想我的夢想今天已經達成了。

開心抱著幾本簽了名的書走回我的座位等著開場，見到若曦姐及玲瑤姐在台上剛剛坐定，我的手機竟然響起來，要我立即回到公司，我氣得簡直不知道是要把電話給摔了，還是不要這份工作了！心不甘情不願地離開會場，趕回公司。期待已久的演講，就這樣泡湯了，多年都忘不了這件事。

幾周之後忽然收到玲瑤姐打來的電話，約我出來請我吃飯，我受寵若驚！她怎麼知道我，還會有我的電話？為什麼要請我吃飯？我點頭如搗蒜，當然要去赴約。原來她在那份攝影記者朋友的報導裡，見到我對她演講的評論，之後也發現我偶爾在世界日報 登一些小品文章，於是找我見面並且鼓勵我出書。

她告訴我，如果出了兩本書，便可以參加「海外華文女作家協會」。當時的我覺得出書簡直是比登天還難，這有可能發生在我身上嗎？在一頓飯的時間，她竟然真的說服以及鼓勵我，讓我動了出書的念頭。

當我的文章「功夫夢」上了副刊登出來的時候，興奮之餘，覺得能夠和張系國、蔣勳以及余光中同版，我高興得飛上了天。玲瑤姐當天打電話來祝賀我，並告訴我說這篇文章本身就是一本書，要我加油把它寫成十萬字的書。這話說得殷然在耳，可是這本書到目前都還沒開始寫，而她已人去樓空。