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遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

苦命的父母親

思遠

我父母一生沒過一天安定的日子，一生沒吃過一頓飽飯，最後還因饑餓而早逝。

中國從一八四○年到一九四五年一百餘年間，一直受到世界列強的侵略、掠奪和蹂躪。從十八世紀末葉到二十世紀中葉，中國政治精英看到滿清的腐敗、衰落，想找出一條使中國變強的方法、途徑和制度，成立了眾多政治派別，建立自己的軍隊，由於理念不同，一直紛爭、戰爭到一九四九年。

確切地說，中國的政局在上世紀八○年代才算穩定下來，在這期間不僅有連綿不斷的戰爭，還有饑荒。我的父親出生於一九○○年，母親出生於一八九七年，他們分別歿於一九七○年和一九八○年，動亂、戰爭、天災、人禍，一點不落全趕上了。

我父親童年很不幸。據他說，我爺爺有四男一女五個孩子，我父親是老小，我爺爺歿得早。我爺去世時，我父親尚未成年，由我大伯撫養，直到我父親結婚成家，另立門戶為止。儘管我大伯人不錯，但我大伯母不可能像自己的母親那樣，春夏秋冬衣服鞋襪及時更換，沒有母愛，我父親在實際生活和精神上，童年一直過得很壓抑。

我母親比我父親大三歲，家境不錯，結婚前沒受什麼苦。他們結婚後過了幾年殷實生活，我父母是典型農民，很會種地，老實把腳，一心把地種好過日子，一點不符合實際的奢望都沒有。但軍閥混戰，時局動蕩，一九三二年的蔣馮閻大戰就在黃河南邊的廣大農村，當地農民也不知道誰是蔣、馮、閻，但大多數都參與這場戰爭，往前線送武器、送飯，從前線往下抬傷員。

據我父母講，村裡死傷多人，房屋被炸毀，我父親在往前線送飯時腿被打傷，血流如注，軍隊醫務人員連傷兵員都來不及救治，民工根本不會管，我父親把衣服撕開自己包紮，由同村民工送回家。我家的一棟房子被砲彈打中，鄰居及時幫助滅火，才沒有波及我家另一棟和鄰居的房子。

蔣馮閻大戰雖然只持續幾個月，但對鄭州以北廣大農村造成巨大破壞，留下比比皆是未爆炸的手榴彈和子彈，農民缺乏知識，常把它們砸開，用彈皮去換碗、盆、鐮刀等。可是未爆的手榴彈和子彈受到太陽曝曬、力的衝擊會引起爆炸，造成一些農民傷殘，個別甚至死亡。

自滿清推翻到國民革命軍北伐勝利的二十多年裡，軍閥一直混戰，政局動蕩，社會混亂，土匪盜賊肆虐，綁票勒索時有發生，人們惶惶不安。有錢有勢的人，土匪盜賊不敢去碰，專勒索老實農家，我家、我大伯家、我奶奶老人都遭土匪勒索，拿走糧食和布匹。我奶奶被嚇死，我大娘、我娘患恐慌症。

日本侵略中國的的十幾年戰爭，燒殺搶掠，無惡不作，罪惡滔天。一九四一年日本鬼子過黃河，盤踞在離我村只有五華里的霸王城，國軍為抵抗日軍，駐扎在漢王城。日軍對我方天天打砲、轟炸，我村及鄰村的老百姓、牲畜、房屋損失巨大，而且農民不能正常農耕。

後來鬼子占領我村，把我村房子全燒了，把我父親等六人抓走，綁在耙上灌辣椒水、用皮帶抽，然後弄到黃河北當勞工，讓他們把鬼子從外地搶來的糧食、棉花、布匹、木材等，按指定的地方一一碼齊。

他們發現通往山裡有一條長滿草的小道，趁天黑後逃到山裡躲起來。怕鬼子來搜，我父親負責放哨，直到天蒙蒙亮，沒發現鬼子來，他們在山裡走，餓了找野果野花吃。走了大半天發現有人家，進去說明情況，主人熱情接待他們，讓他們吃了一頓飽飯，給每個人幾個窩頭，告訴路怎麼走。就這樣走著、問著、老鄉接濟著，安全回到了家。

一九四二年，河南發生震驚中國大旱災和蟲災，餓殍遍野達數百萬人，逃荒數百萬人。我父母為使家人不餓死不逃荒，及早準備能吃的野菜、野果、野花、樹葉及未乾枯的莊稼桿。蝗蟲秋後飛不動了，父母領全家逮蝗蟲、焙乾儲存起來。飲食及早就稀乾搭配，以及讓孩子早睡晚起，節省體力。不管稀稠，父母總是讓孩子們先吃、多吃，他們最後吃，我們孩子們也很自覺。雖然我們全家人都浮腫得像氣球，行動極度困難，但一個人沒餓死。父母在大災中吃的苦，一想起來，我們孩子就哽咽。

解放了，老百姓都以為可以過安穩殷實的生活了，大牙根沒想毛氏會異想天開，不發展生產力，而搞大躍進、人民公社、吃大鍋飯、跑步進入共產主義。上世紀六○年代初就是在三分天災七分人禍情況下，釀成四、五千萬人被餓死。我的父母當下已年過六旬，不僅經受不了饑餓的折磨，更經受不了運動的摧殘，迫使父母早早離開人世。

老百姓不懂社會主義和共產主義，但知道不能餓肚子，餓肚子就不是好主義。毛氏好幹部河南省委書記吳芝圃，不讓老百姓說餓肚子，誰說餓肚子，就是反對毛主席，就是污蔑大好形勢。 我父母和河南廣大老百姓就是餓著肚子，在這樣的形勢下熬煎、掙扎、死亡的。

以上就是我苦命的父母親一生的真實紀錄。我的父母親和他們同時代的底層的人，真是不幸，命是真苦！

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