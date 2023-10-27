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唱影的童年記憶(上)

虹化玉

唱影，是我遼南家鄉人對演皮影戲的稱呼。

仲夏時節，莊稼人忙碌的農活告一段落，又是風調雨順年月，田裡滋長的莊稼一派盛旺，正是莊稼人難得的掛鋤歇伏時候，家鄉人就要唱影了。或一村人或兩三村人共同集款，請來唱影班子，一連唱上幾天影。一聽說唱影，人們都十分高興，尤其我們這些孩子，更像過年一樣興奮。

吃完晚飯，我早早來到唱影場地。只見一方雪白的影窗立在那裡，上面兩盞嘎斯燈燃得明亮，照得如同白晝。影台下已經坐滿了人，一片歡聲笑語。場邊還有點著燈燭賣小吃和玩物的小貨攤，連聲叫賣。

一陣鑼鼓聲敲打，絲弦胡琴也跟著奏響，人們即刻靜下來。唱影開場了。雪白的影窗上現出活動的影人，清清楚楚，頭臉和身體都著有鮮明顏色，猶如真人似的。最吸引我的是武打場面，在緊鑼密鼓中，梆子緊敲，只見槍來劍往，橫槍躍馬，追殺翻騰，很是熱鬧。

我印象最深的皮影戲是「薛剛反唐」和「包公鍘美案」。薛剛反唐反的是武則天，他是個紅臉壯漢，手使雙錘，或手執九節鋼鞭，馳馬橫槍，勇武俠義，嫉惡如仇，為救民女，打死了當朝奸相李天佐的公子，又誤傷了太子，武則天下令滅殺了薛剛父母薛丁山、樊梨花及全家幾百口人，並囚於鐵丘墳中。逃出的薛剛，為報家仇，參入唐王軍，與奸相和武三思武力對抗，最後捉拿了奸相等一干人，押於鐵丘墳前問斬，雪報了家仇國恨。看到這裡，台下一片叫好聲。

「包公鍘美案」更是牽動人心。秦香蓮京城尋夫，陳世美不但把她趕出京城，還命軍士追殺秦香蓮和幾個孩子以滅口。幸虧好心武官韓琪自殺前告知內情，秦香蓮義憤填膺，向包青天喊冤，狀告駙馬爺陳世美。

秦香蓮如泣如訴的陳情唱段，在低緩細細的絲弦聲中，哀婉淒惻，聽得不少人落下眼淚。黑臉包公聽罷，怒髮衝冠，剛正無私的包青天，不懼皇親國舅，大喊一聲：「拿下陳世美！」隨命投入虎頭鍘下，鍘了惡人，大快人心。

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