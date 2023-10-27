為師者，一定要進課堂，在講台前授課。第一個程序是點名，還好沒有生僻的字，我就一個一個很順利點了下去。當我點到李慰娟時，見一個很憨厚、胖嘟嘟的小男孩站了起來，我以為凡名字有娟字，一定是女的，我就請他坐下。接著用力再念李慰娟，這時他也用力答到，並且臉上露出狡黠的笑容，引得全場哄笑。

不過多年以後，我又遇見了他，他說他的名字真的給他帶來不少誤會和麻煩，所以就改了有男人氣魄的名字了。

這節課的教案寫了很多次，也在家中預習過，結果還是控制不住時間，提前把課講完了，還多四、五分鐘，小朋友在下面偷偷暗笑，看我怎麼下台。這就是我初為人師時，上的第一節課。

五○年代末，社會上掀起了一股大躍進的浪潮，紛紛向建國十周年獻禮，天天放衛星，處處有喜報。我校參加市裡的一個比賽得了獎，當然要向區政府去報喜。喜報寫好了，報喜的隊伍也準備好要出發了，總務處買了一套報喜用的鑼鼓等也發了下去，結果誰也不會敲打。

在這時，校長派人把我叫了去，我也不會呀。在母校時，老師教過詩經、道德經、山海經，就是沒有教過江湖上的鑼鼓經，我也急得滿頭大汗。這時，我強作鎮靜，忽然想到音樂教學法裡的節奏教學，這次竟派上了用場。經過我的指導，聰明的孩子們一學就會，打得有板有眼，興高采烈地去報喜了。為師者，不僅在課堂上，在日常生活中，也會有用武之地。

有次我去代高年級的自然課，小學校人手緊，相互代課是常有的事。這天講冷血動物，上課鈴響，我走進教室，開始上課。見講台上放著一個有蓋的盆子，我掀開蓋子一看，大驚失色，裡面有一條盤著的蛇。

在一般情況下，老師是可以調查是哪個頑皮的孩子在搗蛋，但我一想，覺得還得讚他一下。我說我們講冷血動物蛇時只有圖片，今天這位同學能幫老師抓了一條蛇來，讓大家都能看到實物，學起來一定會更好。那個同學本來想嚇嚇老師，現在反而感覺到很不應該。

初為人師，得益頗多，為以後的工作帶來更多的收穫。不由想起，開創中國近代教育 典範的教育家陶行知先生的一句名言：「捧一顆心來，不帶半根草去。」值得我們為人師者學習一輩子，為傳承中華文明，奉獻一點綿薄之力。

（下）