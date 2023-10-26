日月如梭，歲月悠悠。不知不覺，我已退休 了二十六個春秋，但初為人師的點點滴滴，總是在我的腦海裡不停地浮現著，揮之不去，索性不如把它們寫下來，以作紀念。

上世紀五○年代初，我考入了江蘇省省立的師範學校，從踏進這個學校大門的第一天起，就準備將為人師。「師範，師範，為人師表，人之模範。」一千多年前，唐宋八大家之首的韓愈，在他的一篇著名的議論文「師說」中指出：「師者，所以傳道授業解惑也。」教師不僅是知識的傳遞者，更是學生成長的引路人。

該校師資力量雄厚，設備齊全，設置的課程很多，除了政治、語文數學外，還有教育 學、心理學、兒童文學等等特色課。為了將來能勝任音體美的教學，又加了琴法課，這樣才能培養出一支文武雙全的萬能教師隊伍。師範生的學習任務比一般學生繁重，也比他們辛苦。

畢業前夕，老師們對我們總不大放心，還告訴一些教學上的小訣竅。如點名時，萬一遇到不識的字，可以跳過去，等點完名後問一下，還有誰沒點到，他就會舉手，站起身來告訴你他叫什麼名字。如果你讀錯了，不僅讓學生們哈哈大笑，背地裡還會叫你讀白字先生，威信全無。若遇事千萬不要慌張失措，要鎮定，君子臨泰山崩而臉不改色等等。同學們人人精神抖擻，個個磨拳擦掌，恨不得馬上衝上教學第一線去大展身手。

我有幸分配到區的實驗小學工作。開學第一天，全體師生集中在一個叫五愛堂的大禮堂裡，校長隆重宣布開學典禮現在開始，全體起立。那時沒有什麼擴音設備，也沒有錄放音的機器，校長轉身向我下令，奏國歌。好傢伙，事先沒有通知我，這猶如泰山壓頂，搞突然襲擊。

但我馬上鎮定下來，走上台去，坐在鋼琴前，揭開琴蓋，舉起雙手，彈出了模仿小號那清脆有力、富有號召力的前奏。接著彈出了激昂的旋律，「起來，不願做奴隸的人們」的呼聲；用由弱到強到最強的方法，彈出了「起來，起來，起來」的有三個層次的音調。我彈得心潮澎湃，師生們聽得熱血沸騰。這是我初為人師時遇到的第一個考驗，不要高興得太早。