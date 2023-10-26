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科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

五○年代的交通(下)

葉元凱

五○年代末有了少數的帶木椅的客車，人們稱之為轎子車，可能人們認為這樣的車坐起來舒服程度堪比以前的轎子。能買到轎子車的票，屬於一種幸運。

當時路況差，全是砂石路，車速較慢，所以每天行車時間較長，從銅川到延安，從延安到綏德，都是早晨七點多就開車，下午四點前後到達，路上要停車兩次就餐。

從銅川開出，約兩個小時，車停黃陵路邊的一家飯館，門口用汽油桶改製的大火爐正爐火熊熊。旅客們喊聲：「掌櫃的，來碗燴餅！」過一會兒一大老碗熱氣騰騰的燴餅進肚，被寒風折騰得打顫的身子頓時有了暖意。店堂裡主家的老狗在飯桌間穿行，尋覓旅客丟棄的骨頭，夏天蒼蠅成群飛舞，這都是鄉間飯館的常見景象。

汽車司機是飯館老闆的財神爺，他們把一車旅客送上門用餐，因此餐館老闆對司機特別巴結，司機和司助獨開一桌，碗裡肉片倍增，而且吃完抹抹嘴就走了。司機還有一項便利，在偏僻的鄉村路上，碰到路邊村婦手裡拿著一隻雞，他立即停車，五毛錢就能買下，比市鎮上要便宜許多。

當時去陝北的鐵路只修到銅川，即所謂的咸銅線（咸陽至銅川）。每逢寒假年關，咸銅線這種短途客車全改用運牲口的棚車運客，車棚裡一股牲口味，角落裡擺一個尿桶應急，更加味上加味。夜間用一盞煤油燈照明，旅客全坐在自己的鋪蓋捲上。有時棚車停在月台外，要用小木梯上下，很不方便。

下午二、三點車到銅川，旅客必須住下等次日去延安的長途汽車。我有一次住進了窯洞旅館，一個很寬敞的窯洞，裡面用木板隔開相對的八個很小的單間，只有一個狹窄的單人床，過道很窄，頂部相通，掛一個昏暗的燈泡照明。

由銅川去榆林，一路都是黃土高原，溝壑連綿，植被稀少，只有車到黃陵才眼前出現一片綠，那是千百年來祖輩為紀念中華始祖種下的柏樹林。到了瓦窯堡，路上都是黑煤渣，我感到奇怪，同車的旅客馬上給我提示陝北民諺：「清澗的石板瓦窯堡的炭」 。車站緊鄰一孔窯洞，顯得很陳舊，牆上掛著的小木牌說明，這是黨中央一九三五年十二月召開的政治局擴大會議，即瓦窯堡會議的原址，我不禁肅然起敬。

到了延安，那更是處處都是革命勝跡。我的大學同學老黃被分到延安中學，他告訴我，學校大門口的兩個木崗棚很舊了，看起來不起眼，那可是賀龍八路軍一百二十師師部住在那裡時建立的，是革命文物，要永久保存。

隴海鐵路抗戰前夕只通到寶雞，解放後修到蘭州，再連到烏魯木齊，五十二次列車是溝通烏魯木齊到上海唯一的遠途列車，是我們回南方老家必坐的車次。每逢年關人滿為患，很難上車，車門經常無法開啟，旅客只好由車窗裡爬進爬出。有時上不了車，只好等第二天的車再試著爬爬看。

現在高鐵、高速四通八達，一日千里，但是五十年代慢鐵、慢速的景象仍然鮮活地縈繞在我心頭。

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