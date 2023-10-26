紐約不愧為是博物館 之都，它有一百多座享譽世界的博物館。參觀博物館是個體力活，看似消遣，但侯門一入深似海，隨便哪個博物館轉轉都要大半天。由於量大，其最著名的博物館已經美不勝收，導致許多優秀的展覽館容易被錯過。比如說，在紐約，很多幾十年老住戶都未必去過布魯克林 博物館。

其實紐約布魯克林博物館規模甚為宏偉，它建於一八九五年，擁有超過一百五十萬件藏品，位列美國最大且最古老的博物館之一。這裡藏有古埃及和上古巴比倫文明的展品，珍稀且宏富，堪稱世界一絕，還有大量東南亞佛教藝術珍品，和寶貴的中國古代文物。但是這次無意中打動我的，卻是一個飽含意蘊的小件陶瓷雕塑品（見圖），雖然小，但它的題材卻很震撼。

這件瓷塑反映了一個重大歷史事件，即美國近代史上的大醜聞：排華法案事件。眾所周知，早年華工對美國開發金礦和建鐵路貢獻巨大，但其後因為美國經濟衰退，華人 吃苦耐勞使得本地工人缺乏競爭力，所以美國輿論煽動排斥華工，於是政客勾連立法進行反華工煽動，在一八八二年通過了臭名昭著的「排華法案」。它是美國通過的第一部針對特定族群的移民法，其罪惡不只是限制了華人移民，還在其掀起了其後長期反華和仇華意識的序幕。

那時中國風雨飄搖外交羸弱， 一八九六年清廷巨僚李鴻章訪美，他了解海外華人的狀況，但泱泱中華當時是外交弱國。雖然李鴻章向美國政府表達了不滿，但他的呼聲很微弱，最後他只能拒絕訪問加州以示無聲的抗議，而改道從加拿大返國。這次屈辱事件是中國人心裡永遠的痛。

關於排華運動，史上文字記載不少，但缺乏視覺資料。那時華人幾乎沒有攝影家，來美國求生的華工中也少有畫家或藝術家，能夠用圖像記錄自己的苦境。今天我們能夠見到的少量照片，大多是一些有良知的美國人當年拍攝暴徒施虐或屠殺、折磨華人的場景。那時的美國是個媒體大國，雖然每天上演迫害華人的醜劇，但他們的報刊雜誌卻鋪天蓋地充滿了醜化華人和華工的漫畫。

雖然華人不能發聲，但卻不乏有堅持道義的西方藝術家對這種醜行的抗議。布魯克林博物館裡展示的這件瓷塑作品，就是憤怒揭露美國迫害華工的歷史作品，它的題目就叫「為中國一辯」。畫面展示內容是一座鷹窠，一個戴自由帽的白人小孩和一個黑人孩童在共享鷹巢，黑人小孩卻被壓在地上，而底層仰天懇求的中國人想加入他們，卻遭到了推拒和嘲笑。

這座雕塑反映了對「排華法案」的辯駁。在當年，誰可以被允許進入美國鷹巢？作者用視覺語言對此進行了憤激的抗議。雖然這個形象化的群體包含了十九世紀美國的輿論成見，但它也昭示了反對種族歧視的呼聲。

當年的亞裔被稱為「啞裔」，他們被迫害、被非義對待，卻難發出抗議聲音。從風格上看，此作品作者是一位有正義感和良知的西方藝術家，他有著高貴的人道主義精神，這件富有戰鬥性的瓷塑，用西方人看得懂的視覺語言訴諸形象，試圖喚起公眾的良知。

在排華法案通過當年，這位佚名藝術家就創作了這件雕塑，而且用可以大量複製的瓷件形式向社會推廣和宣傳，表達抗議者心聲。難能可貴的是，這部作品製作工藝迎合美國主流公眾的欣賞趣味，但它蘊含了高度敏感和深厚的政治命題；看上去是個家庭擺件，可它的政治符號義和宣傳效果非常好。

是誰出於義憤創作了這樣一件振奮人心的作品呢？我查了展覽線索，得知它就出自一八八二年布魯克林當地Greenpoint（綠點）區。循跡查找一百四十年前的資料，發現綠點區一直以工人階級和移民社區而聞名，這裡重工業和製造業、造船以及碼頭工作吸引了大量移民，多數為德國人愛爾蘭人和波蘭人。

此處也聚集了著名的玻璃和陶瓷製造商，而這件瓷塑就是當年聞名全美「聯合瓷器公司」的作品。這家陶瓷公司名聲曾經播揚於大西洋兩岸，乃美國最著名的公司。雖然作者不是中國人，但天下勞工是一家。感謝佚名創作這件瓷塑的藝術家，他用這種最通俗的方式表達了正義的聲音，用視覺語言將對華人的聲援和對社會不義的批判送到了千家萬戶。