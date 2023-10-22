二○一五年，我在美國加州沙加緬度市郵政總局退休，開始了悠閒自得的居家生活。自四十多年前踏上美國的土地，我就與世界日報 結下了不解之緣。

我讀的第一份世界日報，是在紐約的華人超市 買的。世界日報以新聞專業的角度報導評論世界各地大小事件，幫助我了解美國社會，融入主流；副刊文章豐富多彩，讓我「見到」各地的風土人情，感受到作者的喜怒哀樂。離開紐約後，輾轉住過美國幾個城市，無論在哪裡，只要見到有世界日報擺賣，必買一份。

退休後，已經能夠在網路上看到每天的電子版世界日報了。每天早餐，打開平板電腦，第一時間，就是瀏覽當天的世界日報新聞，然後閱讀豐富多彩的副刊，有幾個版面刊登讀者來稿，講述著各自的故事。

二○一七年的某一天，當我看到「上下古今版」徵稿「老照片說故事」，突然靈光一閃，何不投稿試試？我把少女時期的一段記憶，根據編輯的要求五百字，寫了「鋼琴與我」這個故事，並附上一幅我十三歲時在家中彈鋼琴的相片。想不到第一次投稿就獲採用了，文章與相片刊登在二○一七年四月一日，那天是愚人節。

朋友們都鼓勵我繼續投稿，這樣便開啟了我在世界日報的投稿之路。

在這六年的投稿中，我除了回憶錄，還寫了不少在美國的生活隨筆；除了「上下古今版」，還投稿至「香港 副刊版」與「家園版」，至今，我已有五十多篇文章在世界日報發表過。閒中撰稿，使我的退休生活更加充實，自我欣然。

我二○一七年在「家園版」發表的兩篇文章：「沙加緬度的鴻雁」及「與雁共舞」，引起了不少朋友們的關注。他們對我說，要不是看了我的文章，還不知道沙加緬度有這樣一個好去處。有好幾個家庭，就遵照我文章所說，驅車到沙加緬度北面最大的濕地保留區，一睹雁群飛舞的壯麗景觀。

當我的一篇文章「懷念潘老師」二○二○年在「上下古今版」發表後，我的一個小學同學看到了，透過編輯部聯繫上我，我倆在電話裡足足暢談了一小時。一個甲子前，我和小夥伴們在一起的情景，彷彿昨天；我倆談論起學校裡的老師以及所知同學們的近況，不禁無限唏噓。

我在香港時的鋼琴老師黃慶雲，已經八十多歲了，我一直有與她保持著聯繫，她目前居住在紐約，老當益壯，仍然在教鋼琴。黃老師是我生命中最尊敬的人之一，她獨立自強，彈著鋼琴走天涯。前半生不斷逃亡，逃離印尼，逃離中國，逃離香港，最後定居美國。

我突發奇想，何不寫一篇她的故事，如能獲得採用，將是我送給她最好的聖誕禮物。我立刻動筆寫了「我的鋼琴老師」，發表在二○二一年十月十六日世界日報「香港副刊版」。

文章發表當天，我把文章的電子版截圖後用微信轉發給黃老師，她立刻廣發微信朋友，並到附近的華人超市買了一份世界日報。午飯後，黃老師拿著報紙，到她常去彈琴的一所老人中心，讓眾人閱讀這篇文章。黃老師在微信裡告訴我，這一天，她好開心，大家都圍著她，好像成了當天的明星。大家除了驚嘆她的人生經歷，還很羨慕她有一個會寫文章的學生。我回覆她，這是我送給她的聖誕禮物。

我的每一篇文章發表當天，我都會到附近的一間小型華人超市買一份世界日報，並把報紙拿給職工們看，次數多了，他們就把我看成為「作家」。可以感覺得到，他們對我特別友善，服務更加無微不至。感謝世界日報給我成長的寫作平台。