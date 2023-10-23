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五十年前重陽登高

潘志高

這張照片攝於五十年前的重陽節（見圖）。那天我們一夥同學登上廣州市的白雲山，但照片卻顯示不出一點白雲山的標誌，這不是攝影師的失職，而是有一個特別的原因。

那是在一九七三年，轟轟烈烈的文革已接近尾聲，特別是「接班人」折戟沉沙後，大家對國家的前途及個人的出路都覺得茫茫然，都在盼望出現大變化，於是，登高轉運的想法就油然產生。真奇怪，那時沒有互聯網，也沒有微信，更連電話也沒有，不知怎地，登高轉運的信念一下子傳遍了廣州的年輕人。

重陽節那天，沒有人組織，也沒有人召集，有十萬多年輕人不約而同要登上白雲山轉運。如此多人的聚集，當然觸動了廣州當局的「階級鬥爭」神經。當局派出眾多軍人和警察，遍布在各個登山口，勸諭人們不要上山，並停駛了通往白雲山的各路汽車。

但這都擋不住潮水般湧來的人群，他們頂著炎炎的秋老虎驕陽，大踏步從廣州各處衝上白雲山。結果山上人山人海，熱鬧非凡，特別是在打卡聖地「天南第一峰」，擁擠得像年三十晚的花市。

我們一夥五人，想在天南第一峰的石牌坊前照個相留念，可是，熙熙攘攘，人來人往，我們站也站不穩，更不能排成一行，結果只好在一處無人的樹叢前照了這張相。

山上雖然擁擠，但沒有出現什麼大事故，更沒有聚眾打鬥，我想因為人人都想轉好運，不想惹上厄運。結果個個都高高興興上山，並愉愉快快下山，整個事件和平落幕。

最後，要給當年的廣州當局一個讚，雖然那天動用了軍警，但只是止於勸諭，沒有濫用暴力。假如當天動用武力強行封山，十萬多血氣方剛的青年必會奮力反抗，流血事件就一定會出現。

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