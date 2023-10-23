到郊外行走，到一個大棚張望，見一四十多歲的婦女正在給蔬菜 打農藥，味兒不怎麼濃，我仍然覺得衝鼻子，不由得打了多個噴嚏。人家笑曰：「你是書呆子，沒接觸過農藥啊！」我急忙辯道：「我在農村勞動，多次給水稻打農藥時，你怕是還沒出生呢。」人家不相信：「哈，看你那書呆子的樣子，還知道打農藥？」「多年前的老手啊，我講那時的一種農藥，你肯定不知道！六六六粉，是什麼啊？」她愣了一下，再搖搖頭：「這個，是不知道……。」她繼續打農藥，漸行漸遠。我陷入沉思，早年一些使用六六六粉的場景浮現在眼前。

我五十年前在中學讀書的年代，六六六粉是一樣主要的農藥。有一次農業技術課上，老師就先問過我們：為什麼叫六六六粉呢？同學們有的回答「這是由六百六十六種物質組成」，有的說「是經過了六百六十六次試驗才成功」，老師笑著否定了，耐心解釋道：「它含有碳、氫、氯三種原子各六個，起了化學反應，經過化學合成……。」因當時有問有答，笑聲起伏不定，所以至今還能想起。

六六六粉是殺蟲劑，能防治莊稼和蔬菜上的害蟲，乾粉撒，摻水噴，都行的；特別是社員個人用於自留地，可多可少，使用方便。再另方面，殺滅蝨子、跳蚤，效果不錯。

那時農村裡，生活條件差，寒冬的被條和衣裳，既少又破，無法勤洗更換，於是身上蝨子多，床上跳蚤多，癢了就抓，一使勁，身上顯現條條血痕。如有六六六粉，能派上用場，床四周、被單和枕頭下，撒一些，蝨子跳蚤會少許多。

冬天，看見小女孩或老太婆，頭上用布包得緊緊的，那十有八九是頭上蝨子多，撒了六六六粉，用以殺死黑黑的蝨子，還有白白的蟣子。

不過，那時農藥少，又是有毒的東西，供銷、農資部門不拆開零賣，憑證明供應集體的。於是，私人很難買到，要用了就得想方設法，比如以集體的名義去買一袋來，拆開大家分。但這也不是容易的事，一來要生產隊裡打證明，二來可能「折秤」，最後份量不夠，三來氣味重，時間長，聞多了說不定要中毒。但因群眾需要，為了讓社員們防治蔬菜害蟲，我高中畢業回家勞動時，就熱心地操辦過一次。

一九七四年，秋天到初冬都是乾旱，各家各戶的青菜蘿蔔不僅長不好，還生了許多蟲，急需噴藥。那年月糧食緊張，而多種菜種好菜，能多吃菜，也就能節約糧食，補充糧食的不足。害蟲多，種不好菜，群眾心裡發急。我深知這關係到群眾的生活，自己是個幹部，得急群眾所急，要為大家辦點實事。

那天中午歇工後，很快吃好飯，我向母親言明借了二十元錢，掏出自己的私房錢二十元，再寫了一個證明，跟隊長講一聲，請會計蓋上隊裡的公章。邀了青年積極分子小胡，跑去供銷社買來一袋六六六粉，有五十斤，付了四十元錢。

有六六六粉賣了！消息傳出去，社員們陸陸續續來到祠堂門口。我們準備了一把小桿秤，一個小畚箕，一個小木鍬，還有一遝報紙。

我站在台階上，先跟大家說明三點：第一排好隊，按順序來；第二八分錢一兩，一戶最多一斤；第三醜話講在前，這是買了分的，幫大家解決問題，總量是這些，而要的人家多，那秤棒只有平平並略微偏低些的。眾人都說好，你們是做好事，我們沒意見。於是小胡裁了一些半張大的報紙，每一戶墊一張在畚箕裡，我則是收了錢，再畚六六六粉，用桿秤鉤起來秤。

淡黃色的六六六粉，顆粒細，很乾燥，略微動動，就要飄起來飛進人的鼻孔，藥味濃，很衝，我忍著忍者，還是老是打噴嚏。

一般的人家，都是秤個三、四兩，多的七、八兩，個別人家人多勞力多有秤一斤的。有幾戶關係比較好的，當場沒給錢，我只能記在本子上。有的孤寡老人，只要一兩，眼看只有那麼一點點，我這個秤，真不好秤，往往秤桿一字平穩，不再低斜。

有一個婦女，丈夫因病去世，家中有婆婆和四個三、四歲至十三、四歲的小孩，到現場看著看著，卻不開口。等六六六粉快分完了，她才吞吞吐吐地說，想賒帳要個三、四兩。她家生活特別困苦，臨時拿幾角錢出來也是難事，可沒有六六六粉去防治，那蔬菜長不好，以菜蔬代替部分糧食也難以做到啊！我沒多想，就給她秤了四兩。記得隔了好多天，我母親告訴我，她拿來十幾個雞蛋 ，抵消六六六粉的欠帳。

那次給群眾分六六六粉，雖然被毒氣衝得頭腦昏沉沉的，最後算帳還損耗一兩，折本的八分錢當然是自己付了，可受到多位社員的讚揚，更是為大家的蔬菜防治病蟲害除了一點力，我的心裡還是喜孜孜的。

現在，農藥產品無數，什麼蟲害有什麼專門的牌子去防治，許多也是低毒的，在防治病蟲害上效率大大提高，有利而有力地保障著人民的身體健康，六六六粉的時代早已一去不返了。