一九六五年秋，作者在金門太武山頂「勿忘在莒」石碑前留影。

陣地沒有電燈，晚上在碉堡內點上一盞小煤油燈，燈光微弱、閃爍不停，書看久了很傷眼睛，所以每晚都很早就寢。連上有一個前進觀測所設在太武山頂端，岳、黃和我三人，幾乎每日一大早起來便爬上太武山頂，來回約一小時多。有時到我們連上的觀測所，用超大倍的望遠鏡眺望對岸，可以看清對方行動中的車輛。看著對面美麗的海岸線及山陵、樹林，真是感慨萬千。

我們的連長是在一九四九年隨山東省八所聯合中學流亡出來，到了澎湖後，被迫從的軍；後來考上陸軍官校，因成績優異，選了砲科；下部隊後，又被送到美國進修，開了眼界。他很照顧我倆，常常對我倆念叨家常、發牢騷，並告訴我們大陸的經濟早已蓬勃發展，重工業也已起飛；我倆聽得一愣一愣的，也開了眼界。

那時從大陸直接撤退到台的老兵們已經所剩不多。有一位初中畢業的升到士官長，有些小學畢業的都升為上士班長，如砲長、駕駛班長、通訊班長等。有三位是在一九五四年一月二十三日從韓國來台的反共義士，他們的身上都有愛國的刺青。其他的做到中士。

有一位行伍出身的周姓中尉前進觀測官，我們三人輪流，每人作一星期的值星官帶部隊操練，日子過得很平靜。周官已輪駐金門多次，在各個小鎮認識不少當地百姓，他常騎著腳踏車到各小鎮，順便做點小買賣。金城鎮有家商店用兩個中型軍用牛肉空罐頭做成小煤油爐，我請周官代買了一個。

岳和我常於雙日晚間在碉堡外面，用買來的罐頭下麵吃夜宵。炊事員每天一大早開車到金城鎮菜市場採購，我倆有時請他代買一條黃魚，或者兩隻大螃蟹，晚上做黃魚豆腐湯或清蒸螃蟹，配著金門高粱酒，真乃人間最大的享受。我那時體重增加十多公斤。

服役期間還發生一件驚天動地的大事：大砲走火。有一次我們營舉行實彈砲擊演習，演習時副連長在連部地下碉堡，負責和營部作戰官直接電話聯絡，我在第三砲陣地負責和副連長電話聯繫。實彈射擊是一年一度的大事，大家都很緊張。

副連長是湖南人。那天前夜我剛巧沒睡好，拿著電話等著他的指令，等久了，精神有些恍惚。突然電話響起，他那濃濃的湖南鄉音說：「…發射…」。我一下子沒聽清楚，馬上反問：「報告副連長，發？還是不發？」他又哇啦了一遍。我以為是「發」，馬上向第三砲砲長大吼：「發射！」他立刻拉動砲栓，第三砲「咚！」的一聲打出一發么洞五榴彈砲彈，連上其他三砲立即「咚！咚！咚！」各打出一發。

另一個連聽到我們發射了，立刻跟著「咚！咚！咚！咚！」打出四發，一時震耳欲聾，聲勢浩大。我正自喜順利達成任務，不想副連長跳出碉堡，對我跳腳大罵。原來我聽錯了，犯下了重大的大砲走火過失；金門是前線啊！

如果據實上報，不但我會受到重罰，也可能連坐到營長；不上報，到年底清點時，缺少的砲彈就無法交代。營裡高層決定不據實上報。有天深夜，營長親自帶著我和連上一些弟兄，到山後友軍一個碉堡的砲彈庫去偷了四發砲彈。營長並沒對我發脾氣，只是和藹地對我說：「你們這些預官千萬要小心啊，不然你們的前途可能就被毀了。」我只能唯唯稱是。

一九六六年五月底，我們三個預官到期退役，繳了槍械等裝備、換上便服，在連上等待登陸艇的來臨。誰知中共 在當年五月召開的政治局擴大會議，發表了「五一六通知」的初稿，啓動了文化大革命的十年內亂；台海時局緊張起來。

六月初登陸艇還沒有來，金防部突然發出緊急備戰命令，連長把裝備發還給我們，叫我們換回軍裝，待命備戰，並說：「若果戰爭爆發，你們就不能退役了。」我們三人只能忐忑不安地重新操作起來。還好在退役十天之後，登陸艇終於來了，我們立馬上船離開住了十個多月的金門，風平浪靜地抵達左營。

我如今已是八十一歲的老人，對許多朝夕相處了十個多月的軍中同袍的姓名已記不清楚，但對他們的面貌、言行記憶猶新。從大陸出來的老兵現應作古，他們的一生實在反應出亂世的悲劇。