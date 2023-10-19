一九六一年，我小學三年級，在小人書攤看過「水滸」，最感興趣的，是燕青打擂：擎天柱任原擺下擂台誓言蕩平梁山。在最後一天，浪子燕青跳上擂台，三兩下便將擎天柱扔下擂台。燕青身材不高，和我一樣，成為我心中的第一英雄。

那時我住在保定西郊，和同學在家屬大院踹大樹、登土牆瞎練一氣。轉年，步行十多里，在新華書店 買了本「二路查拳」，照著圖練起來。有一次，父母不在家，我偷喝了一口白酒，舉起家裡的矮腿飯桌，一股捨我其誰的氣概，夢想自己成了燕青。

六三年，我轉學到了天津，認識了比我大一年級練摔角的大力，他說：武術加摔角，越練越高。燕青精通相撲，就是摔角，他打擂用的那招就是摔角中的絆子「穿襠靠」。說著，用那個絆子把我橫扛在他肩上轉了幾圈。我也學著他的動作，把壯壯實實的他扛起來。

從此，我開始跟他練習摔角的基本功：搗花磚、擰小棒、抖皮條，還有徒手絆子。摔角的每個絆子都是左右使用，練徒手功習時，也要左右反覆做出同一組動作。也許因為我有拳術的底子，自然地把摔角的絆子練得更加舒展自如。

一九九三年，我是天津第六中學德育處主任。當時初三學生寒假加課，我心血來潮，大課間活動時，把他們集中在操場，先教他們拳術中一個最為瀟灑的起勢「虛步回環亮掌」。兩百多名學生，都就跟著我一招一式，認認真真學起來，比平時做課間操有班主任盯著還整齊。後來又教了他們「弓步沖拳」和「掃堂腿」。

開學不久的一個清晨，有一個流氓翻圍牆進校，在離廁所不遠的學生存車處對女生做出不堪入目的動作。

聽到女生報告，我隻身一人飛速跑下樓，衝到他跟前一聲大喝：「幹嘛呢！」他穿著軍棉大衣，一哆嗦：「我可嘛也沒幹呀。」邊說邊慢慢轉過身。他二十三、四歲，高高壯壯，見只有我一個，又比他矮半頭，他大叫道：「我是來上廁所的！」說著就往圍牆走，他是想翻牆逃跑。

「站住！」我一個箭步擋住他，指著樓道口：「這邊走！走！上樓！」他猶豫了。我不由得揚起右臂，曲伸左手，左腳虛步點地，擺出架勢，「走！說清楚了立馬就放你走！上樓！」他被我平時練習穿襠靠的姿勢嚇壞了，乖乖地按我指的方向往前走。這時，我身後跟上來幾個同學，都是和我練過拳的初三學生，也都大喊：「上樓！上樓！」

民警來了，說我們抓住的是在幾個中學連續做案的慣犯。

燕青的穿襠靠我沒用上，但那正義凜然的豪氣，還有那個姿勢，絕對震住了那個壞蛋。校長在升國旗講話時表揚了我和同學們，那幾天，同學們見到我，哪怕多繞幾步，也要過來對我笑著說一聲：「主任好！」他們哪裡知道，我一概聽成「燕青好！」後來同事問我，怎麼就擺出那個造型，我還真的說不清，就算是一種本能吧！