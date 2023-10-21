我當時輪值實習區隊長，所以也參與了大家的熱烈討論。我們大致上梳理出一些結論如下：

第一，刺刀為什麼不見了？槍架鎖得很牢固，刺刀不會莫名其妙遺失，這是有人偷走了。

第二，為什麼會有人偷竊刺刀？答案是報復！軍用刺刀到了營區外面，毫無用處。一定是有學生不滿意隊職官，偷了刺刀，達到讓他們受懲罰的目的，以茲報復。

第三，如何偷的？想要拿到刺刀，必須要有鑰匙打開槍架。我們夜間要持槍站衛兵，第一班的衛兵要去取槍，最後一班衛兵要把槍放回槍架，所以每一天晚上，會有兩個學生有機會拿到刺刀。

第四，哪一天偷的？無法判定，槍架上有一百多支步槍，我們平時進進出出，沒有人會去注意到，有一把槍的刺刀不見了。

我們把討論出來的結論，告訴了三位區隊長，除此以外，我們也無能為力了。

四月十一日，吃過晚飯後，全隊集合。中隊長和三位區隊長都在，一位陸官正期生的區隊長，給了我們一番很誠懇、也很傷感的講話。

他說遺失刺刀，應該是有人有不滿意的地方，所以拿走刺刀作為報復。他說如果是隊職官管理上有疏失和不當，他們向所有學生道歉，說完後，三位區隊長向所有的學生彎腰鞠躬道歉。

他說掉了刺刀的懲處，中隊長會被記一大過，三位區隊長會各記一個小過。他說我們中隊長是出了名的老好人，照顧學生無微不至，「你忍心看到中隊長成為最大的受害者嗎？」他說：「拜託你，求求你幫忙。結訓離開後，請你寫一封信給我，不要寫你的名字和地址，只要告訴我刺刀在哪裡。如果刺刀已經帶出營區，你去找一個地方放著，我去拿回來，謝謝，謝謝你了。」

那天晚上，大家三五成群地坐在營房外面，吃著零食聊天到半夜，大家離情依依，我們在過去六個月中，從成功嶺到砲校，大家吃睡生活受訓在一起。隔天就要結訓下部隊了，大家互道珍重。由於刺刀失竊的事件，大家心情都不是很好。

四月十二日，我們結訓，授階成為正式的少尉軍官，大家離開砲校，分別去向分發的部隊報到，繼續我們服兵役的義務。

三個星期後，家裡轉寄給我一封信，是當時的實習中隊長寄給我的。他說砲校的區隊長，要他轉告我們受訓的同學，在我們結訓離開後，區隊長收到了一封匿名信，信上說刺刀藏在廁所那棟房子的後面，埋在土中。

事情總算是完美解決，但是我也只能無奈搖搖頭，我們永遠也不知道是誰偷了刺刀，還好區隊長處置得當，把刺刀找回來。