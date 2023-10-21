最近從美國回台探視健康欠佳的父親，特別注意到在台灣老家的門口，仍然掛著「南投縣名間鄉大庄村第七鄰鄰長辦公室」的木牌（見圖），這塊木牌真實記錄著父親長期的服務生涯。看著門口這塊木牌，一股思緒湧上心頭。

自從我懂事起，父親就是鄰長。小時候，鄰長是由鄰內公民投票 產生，在我記憶中，每次都是同額選舉，父親也就在無人競爭下一直連任鄰長。後來，鄰長改由村長聘任，父親因長期在村裡服務，對村裡的大小事務嫻熟，頗受歷屆村長的敬重，因此，也一直被聘任為鄰長，直到去年因健康欠佳才卸任。

有一次回台灣，和父親聊天時，曾問他幾歲開始任鄰長？他說退伍後，二十出頭就開始。數一數，父親大約當了七十年的鄰長。兩年前，縣長頒給父親表揚狀時，也特別說父親是全縣唯一服務將近七十年不曾間斷的鄰長。

四、五十年前，當我還在念小學和國中時，偶爾父親要我幫忙分送村幹事拿來的各種政府通知單，包括疫苗注射通知單、選舉通知單和一些政令宣傳單等等。其中，以分發一年兩期、每六個月一期的田賦繳稅單（又稱完糧單）最讓我印象深刻。

早期，台灣是農業社會，田賦是政府的一項重要稅收，鄰長負責將村幹事送來的田賦繳稅單分送給鄰裡每戶人家。上千元的田賦，對當年的農民真是一筆不小的負擔。

西元一九七二年，父親要我幫忙分送田賦繳稅單，我清楚記得，鄰裡的阿秋婆看到我手上粉紅色稅單時，脫口而出：「夭壽哦！怎麼會又來了！」阿樹伯看到這粉紅色的稅單也大罵：「政府搶錢，鳳梨價格這麼差，哪有錢繳完糧單？」那年真是風不調，雨不順，加上和日本 斷交，原本要銷往日本的鳳梨銷不出去，鳳梨產地價每台斤只有二角，農民真是血本無歸，也難怪阿秋婆和阿樹伯會有那種反應。

村裡大部分人都種鳳梨，那年鳳梨價格慘跌，大家都不好過，父親其實也很難過。多年後，政府體恤靠天吃飯農民的辛勞，廢除徵收田賦，對弱勢農民真是一大德政。

鄰長向來是我們村信仰中心大賢宮的當然委員，每年要協助收取丁口錢，丁口錢是村裡廟會活動所需的經費。父親除了是鄰長之外，也是大賢宮好多屆的常務監事。西元二○○四年，大賢宮舉行六十年才一次的建醮大典。那次活動，大賢宮得到各方善男信女可觀的捐獻，結餘不少，於是有多位委員提議往後不再向村民收取每年的丁口錢。

在一次委員會議中，父親獨排眾議，堅持不能廢除收丁口錢的傳統，因為一旦廢除，之後萬一沒錢，要再向村民收取，可能會有困難。父親的堅持對大賢宮的永續發展有很大的幫助，至今，仍為許多村民津津樂道。

父親對做任何事情都很用心，他對栽種鳳梨尤其有研究，從選苗、栽種，到施肥和噴灑農藥的時機、頻率等等，每個步驟都很講究。也因此，他所種出的鳳梨又大又肥，賣相特別好，每分地的產量總比一般人高出很多。農產試驗所的人耳聞父親的成績，特別前來和他合作試驗新品種，好長一段時間，他的鳳梨園常常可見一、兩排和試驗所合作的試驗品種。

父親的鳳梨成績全村有名，常有村民前來請教他種植技巧，在家裡客廳、在鳳梨園旁、在鳳梨市場、或是在「店仔頭」，父親從不吝於分享他的經驗，無形之中，對提高全村的鳳梨產量絕對有很大的幫助。如今，父親已從農場上退休 多年，仍有村民尊稱他為「鳳梨博士」，他對村民的貢獻絕對不只是一位鄰長。

由於父親的熱忱，無私的奉獻，老家三合院的客廳裡，掛著好多幅各級政府頒發給父親的獎牌，例如「模範農家」、「模範父親」，還有受邀進總統府接受總統頒發的「芳草人物獎」。這些獎牌見證了父親的一生，也代表政府對一位老鄰長長期付出的肯定。