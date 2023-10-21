躺在診療室病床上，馬桂芳一邊給我扎針，一邊說她當年與貓兒的際緣。我似聽非聽，仰首看著她長髮盤髻，襯托出芭蕾女郎似的修長粉頸，那雙鳳眼一瞥，足以迷亂海上風帆。

每次見面治療，桂芳叮囑我買一台紅外線電暖器。看得出來，她的嘮叼是關心。我們隨意聊了點私事，針灸除外，她擅音樂作曲，尤工鋼琴，自己製作出版網路音樂。

三歲時，母親背著大鍵盤風琴，蹬著自行車，載她去上鋼琴課，風雨無阻。母女倆常倘佯大自然，聽雷鳴觀雲浪，欣賞日出日落。加上棋琴書畫的薰陶，培養桂芳謙恭的自信，憧憬宏觀。自幼，她就不願僅做一塊磚頭或一個螺絲釘，她老想闖蕩天外天。

她父親三十幾歲時，應指導教授邀請，獨自到美國做研究，身纏的兩百美金是跟朋友借的。父親在餐館打工，做過實驗室助理，各式各樣的藍領階級工作都幹過。賺的每一分文都攢起來，一年後，把桂芳的母親從大陸接出來，桂芳留在內地浙江由奶奶照顧。

沒有父母陪伴的日子，她並不覺得難受。從小跟同一輩的孩子處不來，沒交幾個要好的小朋友，還好，她不怕獨處的孤寂。奶奶是針灸醫師，從小看她的鋼針救人濟世，到今天奶奶仍是她最貼心的替代母親。

一年後馬桂芳到了美國，在紐約上小學，英語不通。同學問她：「你帶的午餐是什麼？味道很特別。」她不會用英文回答。有個同班華人 小男生，對其他的孩子用英文說了幾句，孩子們聽了大聲尖叫，哈哈大笑，整個餐廳都在取笑她。她帶的是豬肝哪。全校只有這個小男生是華人，最後還是自己人出賣了她。

紐約住了一個月，搬到俄亥俄州 上小學。學校沒有特殊英語教學，她是第一個所謂的有色人種國際學生，所有的孩子都是青一色的白種人。出乎意料，每個人都對她好，大概覺得她氣質特殊，與眾不同。

美國同學問她：「你家是不是窮，沒錢買衣服？沒有衣服換。」在中國，孩子每天上學穿同樣的制服。她想起，在大陸也沒有淋浴，不是每天洗澡，有公共的澡堂就洗臉洗腳，晚上刷刷牙而已。美國的文化語言，桂芳慢慢消化吸收。

尤其是活在陌生的英語世界，剛來美國的時候每個人都對她打招呼：「Ni hao！（你好！）」一次，逛百貨公司，有個非裔 男士說：「N ihao！」她就支支吾吾地用幾個字回答了。現在回想起來，男士說的是：「Need help？」英語雖不行，數學成績特佳，學校把她跳升到五年級；半年後又降回四年級，因為英文跟不上。

說華語的中國基督教堂在辛辛那提市，開車要一個小時，華人教會給她歸屬感。好不容易安定下來快三年，舉家要搬遷馬里蘭。離開俄亥俄州的那一天，她死命不願走，父母硬把她塞進車裡。