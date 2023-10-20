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掉了一把刺刀(上)

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一九七五年一月初，我們共四百多位受訓學生，在成功嶺接受過三個月的預備軍官基礎訓練後，轉到台南四分子的陸軍砲兵學校報到，開始接受三個月的砲兵專業訓練。

我們的編制，就如同部隊中的連、排、班一般，所有受訓的學生編成四個中隊，中隊再又分成三個區隊。

在砲校的受訓生活，非常規律平穩，學科的部分是在教室裡，聆聽教官講課。術科的部分，則是由駐在砲校旁邊的示範部隊支援，我們觀看他們的操演。晚上的時候，有兩個小時的時間在教室自習。

我們實施的是榮譽管理制度，所有的隊職官都由學生輪流擔任，讓大家都有機會輪值當實習幹部，我們的三位真正的區隊長，在旁邊負責監督實習幹部，有錯誤的時候加以糾正。

中校中隊長是一個老好人，對學生照顧得很好，噓寒問暖，很關心我們要吃得飽穿得暖。

我們住的營房中間叫做「中山室」，中山室兩邊為上下二層的大通舖。中山室擺放著一排槍架，刺刀連著刀鞘插在步槍上，槍架上有兩根橫槓，上面有很多的凹槽，牢牢把步槍和刺刀卡住鎖住。

我們晚上都要輪值中山室站衛兵，全副武裝，持槍腰掛刺刀，從晚上十點就寢時開始，到早上六點起床時為止，一個學生一小時，所以每天夜間會有八個學生輪值站衛兵任務。

受訓慢慢地接近了尾聲，我們四月十二日結訓。四月十日，全隊開始清點軍品武器，保養裝備，準備結訓。一個令人震驚的消息，瞬間讓全隊嚇呆了：鎖在槍架上的步槍，竟然少了一把刺刀。這是非常嚴重的事件，軍中對於槍械彈藥管制非常嚴格，如果有遺失，懲罰非常嚴厲。

整棟營房和四周都被我們仔細搜索過後，區隊長們在輔導長房間裡開會。我們的實習中隊長，集合了我們所有的實習幹部，在營房外面，坐在地上圍成一圈，討論這件事。

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